56 Yıldır Seyyar Dondurmacılık Yapıyor - Son Dakika
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56 Yıldır Seyyar Dondurmacılık Yapıyor

56 Yıldır Seyyar Dondurmacılık Yapıyor
14.06.2026 12:52
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76 yaşındaki Hasan Yılmaz, 56 yıldır doğal dondurma ve helva satarak ailesini geçindiriyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yılmaz, 20 yaşında bir arkadaşından öğrenerek başladığı seyyar dondurmacılık mesleğini 56 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor. Yılmaz, tamamen doğal yöntemlerle ürettiği dondurma ve helvaları köy köy gezerek satıyor.

İşaret Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk ve 13 torun sahibi Hasan Yılmaz, 56 yıl önce bir arkadaşından görerek heves ettiği mesleğine ilk günkü gayretiyle devam ediyor. Kendi imkanlarıyla süt, salep ve şeker kullanarak tamamen doğal yöntemlerle hazırladığı dondurma ile helvaları motosikletine yükleyen Yılmaz, çevre köyleri dolaşarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

"Bu iş sayesinde 4 çocuk yetiştirdim"

Meslek hayatını ve yaşam mücadelesini anlatan Yılmaz, dondurmacılığın kendisi için en güzel meslek olduğunu dile getirdi. Elde ettiği gelirle ailesine baktığını belirten Yılmaz, "Ben bu mesleği çocukluğumdan beri yapıyorum, 20 yaşından bu yana devam ediyorum. Bu iş sayesinde 4 çocuğumu yetiştirdim. Hepsini evlendirdim, onlar da çoluk çocuk sahibi oldular. 13 tane de torunum var, onları da okutmaya başladım. Dondurma ve helva satıyorum. Her türünü kendim, doğal olarak hazırlıyorum; salep, süt, şeker kullanıyorum, başka bir malzeme kullanmıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlamaya gayret ediyorum" dedi.

Günün belirli saatlerinde mesaisine başladığını belirten Yılmaz, "Saat 12.00'da başlıyorum, akşam 17.00-18.00'a kadar satışımı sürdürüyorum. Okullar kapandıktan sonra ise saat 11.00'den sonra yollara çıkıyorum. Herkes rağbet gösteriyor, ben de onları güzel şekilde karşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Dondurmacılığı arkadaşından öğrendiğini de anlatan Hasan Yılmaz, "Ondan görünce 'bu mesleği niye yapmayayım' dedim ve motosiklet aldım. Motosikletle köy köy sevkiyat yapmaya başladım. Hayatımdan da memnunum, insanlardan da memnunum" ifadesini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Yılmaz, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 56 Yıldır Seyyar Dondurmacılık Yapıyor - Son Dakika

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