58 Yıldır Denizle İç İçe: Murat Şener

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki balıkçı Murat Şener, 58 yıldır mesleğini sürdürüyor.

15 yaşında balıkçılığa başlayan Şener, 1968 yılından bu yana denizle iç içe bir hayat sürüyor. Sadece avcılık yapmayan Şener, aynı zamanda ağ onarımıyla da diğer balıkçılara destek oluyor. Mesleğin sabır ve emek istediğini belirten Şener, denizin kendisi için bir hayat biçimi olduğunu ifade etti. Yıpranan balıkçı ağlarını titizlikle onaran Şener, sahip olduğu tecrübe ile genç balıkçılara da örnek olurken, mesleğin sabır ve emek istediğini belirtiyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Şener, her gün ağ başına geçerek tamirini sürdürmeye devam ediyor. - ORDU