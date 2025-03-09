58 Yıldır Zamanın Ustası: Saatçi Sebahattin Tanoğlu - Son Dakika
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58 Yıldır Zamanın Ustası: Saatçi Sebahattin Tanoğlu

Erzincan'da 58 yıldır saat tamiri yapan Sebahattin Tanoğlu, mesleğine olan tutkusunu ve yaşadığı zorlukları anlattı. Elektronik saatlerin hakim olduğu dönemde, geleneksel zanaatini sürdürme azmi dikkat çekiyor.

09.03.2025 13:38
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58 yıldır zamanın durmaması için çalışıyor

Saatçi Sebahattin usta 58 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

ERZİNCAN - Hayatının 58 yılını saatler arasında geçiren tamirci Sebahattin Tanoğlu, yarım asırdır 20 metrekarelik küçük bir saatçi dükkanında zanaatını icra ediyor.

Erzincan'da yaşayan 77 yaşındaki Sebahattin Tanoğlu, yarım asrı aşkındır 20 metrekarelik dükkanında saat tamir ediyor. İlk kez 1960'lı yıllarda abisinin telkin ve ısrarlarıyla saatçide çalışmaya başladı. Çırak olarak bir süre çalışıp askere giden Tanoğlu, 1970'de Merkez Çarşısı'nda dükkanını açarak kendi işini yapmaya başladı. Tanoğlu o gün bu gündür 20 metrekarelik dükkanında akreple yelkovanın kovalamacasına tanıklık ediyor.

"Sadece para kazanmak için bu iş yapılmaz"

Saat ustası Sebahattin Tanoğlu, mesleğe ilk başladığı günden günümüze kadar yaptığı işe büyük önem verdiğini belirterek, yalnızca para kazanmak için çalışmadığını vurguladı. Önemli olan elindeki işinin bitmesinin olduğunu söyleyen Tanoğlu, "1970 yılında bu dükkanı açtım. O gün bu gündür burada uğraşıp durdum. Bezmedim, usanmadım, çalıştım 3 tane çocuk büyüttüm. Onları okuttum, evlendirdim, ev bark sahibi ettim. Şimdi bizim yaptığımız bu meslekte bir işi eline aldığınız zaman mutlu oluyorsun. Yani biz para kazanacağım diye değil. Evvela elinde ki işi bitirmek istiyorsun. Öyle günler oldu ki geceleri bile saat yapıyordum. Sabahlara kadar uğraşıyorduk. O zamanlar bütün saatler kurmalı, şimdi ki gibi elektronik yok. Erzincan depreminden sonra çevrem hep kapat burayı başka bir yere gidelim dediler. Fakat bir türlü buradan ayrılamadım. Cep saatleri, masa saatleri gibi şeylerle uğraşıyorduk. Şimdi hep elektronik saatler, pilli saatler olduğu için bizim işimiz de bitti. Sadece pil tak pil çıkart başka bir iş yaptığımız yok. Yanımda yetiştirdiğim çıkarlardan biri vali oldu gitti, bir tane yetiştirdim belediye de şoför oldu gitti, bir tanesi banka müdürü oldu. Artık şimdi gelen de yok, bu işe heves veren de yok. Şimdi bir cep saatine direk takacak Erzincan'da sayılı arkadaş vardır, daha da kimse yok" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 58 Yıldır Zamanın Ustası: Saatçi Sebahattin Tanoğlu - Son Dakika

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