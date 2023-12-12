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6. Çandır Fasulye Şenliği Yarın Yapılacak - Son Dakika
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6. Çandır Fasulye Şenliği Yarın Yapılacak

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 6. Çandır Fasulye Şenliği, yarın saat 12.00'de Hayatpark'ta yapılacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenlikte kuru fasulye yemeği ikram edileceğini söyledi. Şenlikte ayrıca Çandır fasulyesi üreten üreticilerin ürünleri satışa sunulacak.

6. Çandır Fasulye Şenliği Yarın Yapılacak
12.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:54
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Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "6. Çandır Fasulye Şenliği", yarın saat 12.00'de Hayatpark'ta yapılacak. Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenlikte kuru fasulye yemeği ikram edileceğini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan 'Çandır Fasulye Şenliği' yarın saat 12.00'de Hayatpark'ta yapılacak. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen şenliğin yarın gerçekleştirileceğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.

ÜRETİM YOK OLMAYACAK

Son yıllarda üretimi azaldığı için yok olma noktasına gelen Çandır fasulyesinin üretimini artırmak adına belediye olarak harekete geçtiklerini ve bundan da güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Başkan Esen, "Belediyemize ait 5 bin metre karelik tarım alanında Çandır fasulyesinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizi desteklemek aynı zamanda da ilçemize bağlı Yarbaşçandır Mahallesi'nde 300 yıldır üretilen Çandır fasulyesinin yok olmasını önlemek amacıyla bu üretimi yapıyoruz. Bunda da başarılı olduk. İlçemizdeki üreticilerimiz yeniden bu ürünü ekmeye başladılar. Çandır fasulyesi üretimi her geçen yıl artıyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

KURU FASULYE İKRAMI

Çandır fasulyesinin vatandaşlar tarafından da bilinirliliğini artırmak için Çandır Fasulye Şenliği düzenlediklerini belirten Başkan Esen sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 6'ncısını düzenleyeceğimiz Çandır Fasulye Şenliğimiz yarın saat 12.00'de Hayatpark'ta gerçekleştirilecek. Şenliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şenlikte vatandaşlarımıza Çandır fasulyesinden yaptığımız kuru fasulye yemeği ikramımız olacaktır."

ÇANDIR FASULYESİ SATILACAK

Şenlikte Yarbaşçandır Mahallesi'nde Çandır fasulyesi üreten üreticiler vatandaşlarla buluşacak. Şenlik alanına kurulan stantlarda üreticiler ürettikleri Çandır fasulyesini satışa sunacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: 6. Çandır Fasulye Şenliği Yarın Yapılacak - Son Dakika
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