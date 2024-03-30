6 Şubat depremleri sonrası yapılan köy evlerine yerleşen depremzedeler evlerin sağlamlığını vurguladı

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6 Şubat depremleri sonrası yapılan ve teslim edilen köy evlerine yerleşen depremzedeler deprem olduğu zaman herkesin dışarıya kendilerinin de ev içerisine kaçacaklarını vurgulayarak evlerin sağlamlığını dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, 8 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile kura çekimleri yapılan 2 bin 798 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akpınar Köyü kırsalında inşa edilen iki etaplı köy konutlar tamamlandı. Evlerine yerleşen ve evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getiren vatandaşlar, evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduğundan bahsetti. 3+1 Olarak yapılan ve teslim edilen köy evlerine yerleşen depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.

Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzedelerden Nuh şahin ise, "Evler oldukça güzel bu konuda devletimize minnettarız. İki katlı evim vardı ve yıkıldı, yıkımdan sonra çadırlarda kaldık ve şimdi de böyle güzel bir yerde kalıyoruz. Hatta o kadar sağlam yapmışlar ki deprem olsa bizler içeriye kaçacağız. Bu evler oldukça güzel, sağlam ve lüks" ifadelerine yer verdi.

Depremzedelerden Hanife Şahin ise, "Çok şükür evimiz iyi ve güzel. Komşularım iyi, güzel hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Evlerinden oldukça memnun kaldığını söyleyen depremzedelerden Cemil Şahin, "Devletimizden Allah razı olsun bizi buraya getirip yerleştirdiler. Evlerimiz depremde yıkılmıştı, çok şükür devletimiz yardımcı oldu. Şuan konutlarına yerleşen herkes oldukça memnun, 3+1 olarak yapılmış evler. Herkes şuan çok mutlu, devletimizin yaptığı bu konutlardan herkes çok memnun, evet çok beğendim ve çok güzel" dedi. - ADIYAMAN