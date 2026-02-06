Depremde Kaybedilenler Trabzon\'da Anıldı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenen programla anıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitiren binlerce vatandaş için gerçekleştirilen anma programına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, çeşitli kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Milletimiz büyük bir dayanışma ortaya koydu

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çok büyük bir afetti. Cenab-ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Deprem sonrası Türk milleti bir kez daha dayanışmasını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bütün gayreti ile 3 yıl içerisinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunu dünyada yapabilecek başka ülke yoktur. Bu sadece imkan ve maddiyatla orantılı bir şey değil; dayanışmayı ilgilendiren bir şeydir. Bu da bizim milletimizin asaletinde var. Burada tedbirlerle ilgili bir farkındalık oluşturmak için bu program icra ediliyor. Önümüzdeki süreçte daha aktif olacağız. Türkiye'de örnek bir şehir olacağımıza yürekten inanıyorum. Deprem zamanında ben Adıyaman'da görev yapmıştım ve oradaki herkes bana, '61 plakalı araçlar en erken yetişti' demişti. Depremde faaliyet gösteren, gayret eden ve yüreğini ortaya koyan bütün hemşehrilerime, vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Acııyı paylaştık

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, "Deprem konutlarının yapımları tamamlandı. Toplumsal iyileşmemizi sağlamamız gerekiyordu bu da birliktelikle sağlandı. Depremin ilk günü Hatay'daydım, yaklaşık 4 ay depremin ilk anını yaşayarak mücadele ettik. Biz oralarda Trabzonlu hemşehrilerimizden ve tüm ülkemizden gelen yardımlarla acıyı paylaştık. Bugün Trabzon'da üniversitemizin ön görebilmek adına çok kıymetli çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu noktada şehrin bütün dinamikleri ile Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin imkan ve kabiliyetleri ile şehrimizde oluşabilecek riskleri önceden ön görebilen bir yönetim anlayışı ile memleketimize hizmet etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Katılımcılar, depremde ölenleri anmak için alanda kurulan '6 Şubat'ta kaybettiklerimiz için bir cümle bırakın' başlıklı panoya, duygularını yazdıkları not kağıtları yapıştırdı. - TRABZON