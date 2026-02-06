Depremde Kaybedilenler Trabzon'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremde Kaybedilenler Trabzon'da Anıldı

Depremde Kaybedilenler Trabzon\'da Anıldı
06.02.2026 13:57  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenen programla anıldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenen programla anıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitiren binlerce vatandaş için gerçekleştirilen anma programına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, çeşitli kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Milletimiz büyük bir dayanışma ortaya koydu

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çok büyük bir afetti. Cenab-ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Deprem sonrası Türk milleti bir kez daha dayanışmasını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bütün gayreti ile 3 yıl içerisinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunu dünyada yapabilecek başka ülke yoktur. Bu sadece imkan ve maddiyatla orantılı bir şey değil; dayanışmayı ilgilendiren bir şeydir. Bu da bizim milletimizin asaletinde var. Burada tedbirlerle ilgili bir farkındalık oluşturmak için bu program icra ediliyor. Önümüzdeki süreçte daha aktif olacağız. Türkiye'de örnek bir şehir olacağımıza yürekten inanıyorum. Deprem zamanında ben Adıyaman'da görev yapmıştım ve oradaki herkes bana, '61 plakalı araçlar en erken yetişti' demişti. Depremde faaliyet gösteren, gayret eden ve yüreğini ortaya koyan bütün hemşehrilerime, vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Acııyı paylaştık

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, "Deprem konutlarının yapımları tamamlandı. Toplumsal iyileşmemizi sağlamamız gerekiyordu bu da birliktelikle sağlandı. Depremin ilk günü Hatay'daydım, yaklaşık 4 ay depremin ilk anını yaşayarak mücadele ettik. Biz oralarda Trabzonlu hemşehrilerimizden ve tüm ülkemizden gelen yardımlarla acıyı paylaştık. Bugün Trabzon'da üniversitemizin ön görebilmek adına çok kıymetli çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu noktada şehrin bütün dinamikleri ile Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin imkan ve kabiliyetleri ile şehrimizde oluşabilecek riskleri önceden ön görebilen bir yönetim anlayışı ile memleketimize hizmet etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Katılımcılar, depremde ölenleri anmak için alanda kurulan '6 Şubat'ta kaybettiklerimiz için bir cümle bırakın' başlıklı panoya, duygularını yazdıkları not kağıtları yapıştırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde Kaybedilenler Trabzon'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:44:45. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Kaybedilenler Trabzon'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.