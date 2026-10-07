6 üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Kulüpleri Koordinasyon Toplantısında, 6 üniversitenin orman kulüplerinden danışmanlar ve kulüp başkanları bir araya gelerek 2026-2027 akademik dönemindeki faaliyetleri, ortak etkinlikleri ve gençlerin doğa çalışmalarına...

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Kulüpleri Koordinasyon Toplantısında, 6 üniversitenin orman kulüplerinden danışmanlar ve kulüp başkanları bir araya gelerek 2026-2027 akademik dönemindeki faaliyetleri, ortak etkinlikleri ve gençlerin doğa çalışmalarına katılımını değerlendirdi.

Toplantıya, Bayburt Üniversitesinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinin orman kulüplerinden danışman hocalar ve kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda, gerçekleştirilecek faaliyetler ve ortak etkinlikler ele alınırken, gençlerin sürece daha aktif katılımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Orman kulüpleri arasında yapılabilecek ortak çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, gençlerin doğayla buluşmasını sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
TrabzonÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 09:58:56. #7.12#
SON DAKİKA: 6 üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei