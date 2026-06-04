60+ Tazelenme Üniversitesi Mezunları Heyecanı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olan 48 öğrenci arasında, 37 yıl görev yapan bir emniyet müdürü, Kıbrıs Barış Harekatı gazisi ve okula ilk başta karşı çıkıp sonradan sırayı eşine kaptırmayan emekli astsubay gibi renkli hayat hikayeleri yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü mezuniyet töreninde, en büyüğü 78 en küçüğü 60 yaşında olan 48 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Yaşama sevinçleri ve öğrenme azimleriyle gençlere taş çıkaran kıdemli öğrencilerin mutluluğuna aileleri ve yakınları da ortak oldu. Uzun yıllar farklı sektörlerde vatana hizmet ettikten sonra emekli olan ve "öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek sıralara dönen mezunlar, Tazelenme Üniversitesi'nin kendilerine kattığı dinamizmi paylaştı.

"37 yıllık yoğun meslek hayatından sonra ömür boyu öğrenmeye devam ettim"

Türkiye'nin birçok farklı kentinde ve son olarak emniyet müdürü rütbesiyle görev yaptıktan sonra 2021 yılında emekli olan Hakkı Güner, öğrenme sürecinin hayat boyu sürmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşletme ve Adalet Yüksekokulu'nun ardından Tazelenme Üniversitesi'ni de başarıyla bitiren Güner, "Emniyet Teşkilatı'nda 37 yıl bilfiil çeşitli kademelerde; Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta görev yaptım. 2021 yılında emekli oldum. Bir tanıdığım vasıtasıyla böyle bir programın olduğunu öğrendim. Uzun yıllar çok yoğun çalışmanın sonrasında hiç ara vermeden yine o yoğunlukta sosyal faaliyetlerimize, sosyalleşmeye ve öğrenmeye devam etmek istedim. Ömür boyu öğrenmeye inandığım için bu okula kaydımı yaptırdım. Emeklilerimize sağlıklı yaş almaları için burayı kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

"Duyguları tazelemek ve kendini yenilemek adına çok faydalı oldu"

Sağlık Bakanlığı'ndan 2006 yılında emekli olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Alaaddin Tuzla ise okulun sosyal çevresine ve sağlığına olan olumlu katkılarından bahsederek, "Belirli bir zaman sonra buraya geldim ve Tazelenme Üniversitesi'ne başladığımda yeni arkadaşlar edindim, çevre edindim. Çevremdeki bu güzel gelişmelerden dolayı çok şükür bir sağlık sorunu da yaşamadık. Kıbrıs gazisiyim; burada duyguları tazelemek, duygusal kalmamak, kendini yenilemek ve hayata bakış açısını genişletmek çok güzel bir şey. Buradaki edindiğimiz derslerin bize çok büyük faydası oldu" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim eşimle yan yana üniversite okumaktı, gerçek oldu"

Üniversite okuma hayalini yıllar sonra eşiyle aynı sırada oturarak gerçekleştiren Şükriye Yücesan, mezuniyet anında hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum ama ayrılmak istemediğim için içim hüzün dolu. Bir 4 yıl daha olsa yine okurum. Muhteşem, dolu dolu 4 yıl geçti. İlk başta eşim gelmek istemedi, hatta beni de göndermek istemedi ama sonunda ikimiz birden gelmeye karar verdik. Şu anda ise eşimi okuldan ayıramıyorum. Üniversite okumayı çok istemiştim ama zamanında nasip olmamıştı. En büyük hayalim eşimle üniversite okumaktı, o da nasip oldu. Eşimle yan yana oturup aynı sınıfta ders dinlemeyi çok hayal etmiştim, olacağını hiç düşünmemiştim" şeklinde konuştu.

"İlkokula yeni başlamış çocuklar gibi akşamdan hazırlık yapıyordum"

Eşinin ısrarıyla başladığı üniversite hayatının kendisini adeta gençleştirdiğini ifade eden 25 yıllık askerlik geçmişine sahip emekli astsubay Mehmet Yücesan ise şunları söyledi:

"Bu heyecan beni gerçekten gençleştirdi. 25 yıllık bir askerlik hayatım vardı, askeri okula gittiğim için zaten gençken üniversite okuyamadım. Eşim sayesinde bu üniversiteye başladık. Ben aslında içeriğini bilmediğim için ilk başta istememiştim; 'Acaba ne yapacağız, neler olacak' diye düşündüm. Fakat sonra ilkokula yeni başlamış çocuklar gibi heyecanlandım. Akşamdan artık hazırlığımı yapıyordum; 'Yarın okul var, derse gideceğiz' diye spor malzemelerimizi hazırlıyordum. Çok mutlu bir şekilde tamamladık. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Tekrardan bir daha kayıt yaptırıp okuma şansım olsa, bugün yeni baştan başlıyormuş gibi yine başlarım." - ESKİŞEHİR