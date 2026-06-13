6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları Sdü'de Tamamlandı - Son Dakika
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6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları Sdü'de Tamamlandı

13.06.2026 02:14  Güncelleme: 03:33
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Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları, 60 yaş üstü 273 sporcunun katılımıyla sona erdi. Aktif ve sağlıklı yaşlanma vurgusu yapılan organizasyonda voleybol, masa tenisi, bocce, oryantiring ve atletizm gibi branşlarda müsabakalar yapıldı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA)- Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 yaş üstü 273 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları, üç gün süren müsabakaların ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, çeşitli spor branşlarında mücadele ederek aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemine dikkat çekti.

60+ Tazelenme Üniversiteleri Projesi kapsamında düzenlenen organizasyona, 5 farklı üniversitenin 12 kampüsü ile Muğla, Eğirdir ve Uluborlu huzurevlerinden gelen toplam 273 sporcu katıldı. Katılımcılar üç gün boyunca voleybol, masa tenisi, bocce, oryantiring, atletizm ve çeşitli sportif branşlarda yarıştı.

Olimpiyatların açılış programı, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, SDÜ Rektörü Mehmet Saltan ve çok sayıda davetli katıldı.

Olimpiyatların kapanış ve ödül töreninde konuşan SDÜ Rektör Yardımcısı Sabriye Ercan, organizasyon boyunca sergilenen mücadele ruhunun takdire değer olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ercan, "Olimpiyatlar süresince ortaya konulan azim, centilmenlik ve dayanışma, Tazelenme Üniversitelerinin taşıdığı değerleri en güzel şekilde yansıttı. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Müsabakaların ardından farklı branşlarda derece elde eden sporcular ve takımlar madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar birbirlerini alkışlarla tebrik etti.

Üç gün boyunca sporun, dostluğun ve dayanışmanın ön plana çıktığı 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Organizasyon, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın teşvik edilmesi adına önemli bir farkındalık etkinliği olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatları Sdü'de Tamamlandı - Son Dakika

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