60 Yaş Üstü Mezunlar Bilgelik Programı'nı Tamamladı - Son Dakika
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60 Yaş Üstü Mezunlar Bilgelik Programı'nı Tamamladı

60 Yaş Üstü Mezunlar Bilgelik Programı\'nı Tamamladı
28.05.2025 09:58
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İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Bilgelik Programı, 60 yaş üstü 34 mezununu uğurladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV iş birliğiyle 60 yaş üstü bireylerin hayatına dokunan Bilgelik Programı, bu yılki mezunlarını uğurladı. Sağlık, felsefe, sanat ve sporla dolu iki yıllık bir yolculuğun ardından, torunlarından eşlerine kadar sevdikleriyle kep atan 'Bilgeler', yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı.

60 yaş üstü, lise mezunu herkesin başvurabildiği 'Bilgelik Programı'nın mezuniyet töreni yapıldı. Türkiye'de yaşlanma kavramını yeniden şekillendirerek sağlıklı, aktif ve bilge bir yaşlılık döneminin önemini vurgulamaya çalışan programdan bu yıl, 34 kişi mezun oldu. 2 yıl boyunca eğitime devam eden öğrencilere; sağlık, felsefe, müzik, spor, resim, fizik gibi birçok alanda eğitimler verildi.

70 yaşındaki mezun Oker: "Unuttuklarımızı hatırladık, bilmediğimiz alanlarda kendimizi geliştirdik"

Bilgelik Programı'ndan mezun olan 70 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Meral Oker, "Bu iki yıl, hayatımın en anlamlı ve mutluluk dolu dönemlerinden biri oldu. Bilgelik Programı'nda geçirdiğimiz zaman, sadece yeni şeyler öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda unuttuklarımızı hatırladık, bilmediğimiz alanlarda kendimizi geliştirdik. Hukuk gibi ilk bakışta uzak görünebilecek bir konuda bile hepimizin hayatına dokunan bilgiler edindik. Aslında her bir ders, her bir tartışma bize bir şekilde hayatın içinde lazım olacak değerler kattı" dedi.

"Sınıfımız her zaman canlı ve hareketliydi"

Hocaların bilgi ve deneyimlerini cömertçe kendileriyle paylaştığını belirten Oker, "Sınıfımız her zaman canlı ve hareketliydi; konuştuk, tartıştık, bazen hocalarımızı şaşırttık, bazen de onlar bizi şaşırttı. Bu karşılıklı öğrenme süreci, iki yılımızı unutulmaz kıldı. Bu program benim için bitmiş gibi hissettirmiyor, çünkü öğrenme ve paylaşma arzumuz hiç bitmeyecek. Daha mezun olmadan yeni hedefler koyduk, yeni projeler araştırıyoruz. Mesela, sevgili hocamız Sefa Çelik'in önderliğinde bir proje var. Ayda bir, haftada bir ya da on beş günde bir, yeniden bu okulda buluşup o güzel atmosferi yaşamaya devam etmek istiyoruz. Dostluğumuzu sürdürmek, bu bağı koparmamak hepimizin ortak dileği" dedi.

"'Hocam, yine mi mezun oluyorsun' dediler"

Oker sözlerine şunları ekledi:

"Sınıfımızda otuzun üzerinde kişiydik. On arkadaşımı daha önceden tanıyordum, aynı okullarda meslektaşlık yapmıştık. Ama yirmi yeni arkadaşım, kalbime öyle güzel dokundu ki Onların sevgisini hissettim, ben de onları çok sevdim. Bu program, sadece bilgi değil, sıcacık dostluklar da kazandırdı bana. Bugün buraya gelirken, sitedeki işçilerle sohbet ettim. 'Hocam, yine mi mezun oluyorsun' dediler, ben de gülerek 'Evet, kep törenine gidiyorum' dedim. İşte bu enerji, bu neşe, Bilgelik Programı'nın bize hediyesi."

70 yaşındaki Yürek: "Torunum destekçim oldu"

Yine mezun olan 70 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Mustafa Yürek ise "Bilgelik Programı'nda geçirdiğimiz bu iki yıl, hayatımın en özel dönemlerinden biri oldu. Hep birlikte, farklı destekler ve yeni dostluklarla bu harika sınıfı oluşturduk. Yıllar önce okullarda aldığımız eğitimin üzerine yeni bilgiler ekledik, unuttuklarımızı hatırladık ve ufkumuzu genişleten yepyeni şeyler öğrendik. Bu program, kendimizi güncellerken aynı zamanda bize öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi" dedi.

Kız torun sahibi olduğunu ve onun da kendisine bu yolda destek olduğunu belirten Yürek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Burada sadece bilgi değil, sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu bir arkadaşlık grubu kurduk. Birlikte yaptığımız geziler, etkinlikler ve paylaşımlar hepimizi mutlu etti. Bu ortam, adeta bir aile sıcaklığı sundu. Benim bir oğlum, bir de evli olan kızım var. Kızımın İz adında bir torunum var; o benim neşem. Ama şunu söylemeliyim ki, bu program bana torunumla geçirdiğim anlar kadar kıymetli hatıralar hediye etti. 60 yaşın üzerindeki herkese, kadın-erkek fark etmeksizin, böyle bir programa katılmalarını yürekten tavsiye ediyorum. Bu iki yıl, farklı hatıralarla, dostluklarla ve öğrenme heyecanıyla dolu bir yolculuktu. Bilgelik Programı'nda geçirdiğimiz zaman, sadece bir eğitim değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimiydi. Bu yolculuk burada bitmiyor; yeni başlangıçlarla devam edeceğiz."

"Mezunlarımız, genç öğrencilerimizden bile daha enerjik bir sınıf ortamı oluşturdu"

AKEV yönetim kurulu başkanı Yardımcısı Mümine Elif Aydın, "İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) iş birliğiyle, Üçüncü Yaş Üniversiteleri kapsamında Bilgelik Programı'nı 2022 yılında başlattık. Bu program, 60 yaş üstü bireylerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan, iki yıl süren kapsamlı bir eğitim sürecidir. Bugün, Bilgelik Programı'mızın ikinci mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Tam 34 mezunumuzu bu anlamlı günde tebrik etmek ve heyecanlarını paylaşmak için bir aradayız" açıklaması yaptı.

"Mezunlarımız, bu süreçte öğrenmenin ve paylaşmanın yaşla sınırlı olmadığını bizlere gösterdi" diyen Aydın, "Haftada üç gün, sabah erken saatlerden akşama kadar muhasebeden bilgisayara, tangodan fizyoterapiye kadar geniş bir yelpazede ders aldılar. Her dönemde, akademisyenlerimizle bir araya gelerek ve katılımcılarımızın taleplerini dikkate alarak ders programlarını özenle oluşturduk. Bu program, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Üniversitemizin akademisyen hocaları, büyük bir istekle ve gönülden bu projeye katıldılar. Mezunlarımız, genç öğrencilerimizden bile daha enerjik bir sınıf ortamı oluşturdu. Derslerdeki heyecanları, cıvıl cıvıl halleri ve öğrenme tutkuları hepimizi etkiledi. Hocalarımız, onların bu enerjisinden güç alarak derslere büyük bir motivasyonla katıldı. Bilgelik Programı'nı daha da geliştirerek devam ettirmeyi umuyoruz. Mezunlarımıza bu yolculukta kazandıkları bilgi, dostluk ve hatıralar için tebrik ediyor, yeni başlangıçlarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiler"

Prof. Dr. Arif Can Güngör de şunları söyledi:

"Öncelikle, öğrencilerimizin bu programa gönüllü olarak katılmaları, en önemli ve değerli unsur. Hepsi son derece başarılı bir süreç geçirdi ve programa büyük bir uyum sağladı. Birbirleriyle kurdukları ilişkiler, hocalarıyla olan iletişimleri son derece güçlü ve içten. Bu program, onların içinde bulunabilecekleri yalnızlık duygusundan uzaklaşmalarını sağladı. Katılımcılarımız, hem üretiyor hem de kendilerine ve topluma fayda sağlıyor. Belirli bir yaştan sonra pek mümkün olmayacağı düşünülen arkadaşlık ve sosyalleşme duygularını yeniden yaşadılar, bu duyguları pekiştirdiler. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiler. Bu enerji ve mutluluk, Bilgelik Programı'nın en büyük başarısıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Aydın Üniversitesi, istanbul, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel 60 Yaş Üstü Mezunlar Bilgelik Programı'nı Tamamladı - Son Dakika

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