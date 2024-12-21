63 Yaşında Öğrencilik: Ömer Apa'nın Hikayesi - Son Dakika
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63 Yaşında Öğrencilik: Ömer Apa'nın Hikayesi

63 Yaşında Öğrencilik: Ömer Apa\'nın Hikayesi

Ömer Apa, 63 yaşında MAKÜ'de felsefe okuyarak gençlere bilgi aşkını örnekliyor.

21.12.2024 10:04
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Felsefe Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 63 yaşındaki Ömer Apa, karavanda yaşayarak öğrencilik hayatını sürdürüyor. Daha önce farklı alanlarda beş üniversitede eğitim gören Apa, bilgiyi sevmenin yaşı olmadığını kanıtlayan yaşam tarzıyla gençlere örnek oluyor.

63 yaşındaki Ömer Apa, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor. Altıncı üniversitesini okuyan ve kampüste park ettiği karavanda yaşayan Apa, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor. Emeklilik sonrası başladığı eğitim yolculuğunda bilgiye olan tutkusunu, "Bilginin sonu yok, kendime bir şeyler katmaya devam ediyorum" sözleriyle anlatıyor.

Altıncı üniversitesi MAKÜ'de felsefe

Ömer Apa'nın eğitim serüveni yedi yıllık bir akşam lisesi macerasıyla başladı. Zorlu şartların ötesine geçerek Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümünü kazandı ancak ekonomik nedenlerle okuldan ayrılıp esnaflık yapmaya karar verdi. Yıllar sonra yeniden eğitime dönen Apa, sırasıyla Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Web Tasarım ve Kodlama ile Aşçılık bölümlerinden mezun oldu. Bugün MAKÜ'de Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü de devam ettiriyor. Apa, "Bilginin sonu yok. Kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Her öğrendiğimle yaşama farklı bir pencereden bakıyorum" dedi.

Yaş farkı problem değil

Öğrenci arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Apa, yaş farkı nedeniyle hiçbir olumsuzluk yaşamadığını belirtti. "Başta nasıl karşıladılar bilmiyorum ama şu an çok iyi bir uyum içindeyiz. Genç arkadaşlarım bana ellerinden geldiğince yardımcı oluyor. Bizim ilişkimiz daha çok ağabey kardeş gibi" dedi.

Karavanı ev yaptı, hayaline kavuştu

Antalya'dan getirdiği karavanı MAKÜ yerleşkesine park eden Apa, bu yaşam tarzını, "Karavanımı ilk başta bir ay boyunca denemek için getirdim. Hocaları ve öğrenci ortamını sevebilir miyim diye düşünüyordum. Ancak zamanla karavanda yaşamanın sıkıcı olmadığını fark ettim. Elektrik ve ısınma sorunlarımı çözerek sistemi günün şartlarına uygun hale getirdim. Güneş enerjisi kullanıyorum ve böylece çevreci bir yaşam da sürdürüyorum" şeklinde anlattı.

Apa, yemek ihtiyacının bir kısmını okulun yemekhanesinden, bir kısmını ise karavanında kendisinin karşıladığını belirtti. Boş zamanlarında ise kütüphanede ders çalıştığını ve kitap okuduğunu ifade etti. "Bana göre bir öğrencinin boş vakti olmamalı. Ders çalıştıktan sonra arkadaşlarımla sohbet ediyor ve sonrasında kütüphanede zamanımı değerlendiriyorum" diyen Apa, okumaktan aldığı zevki vurguladı.

Karavanıyla pezi planları

Apa, şu an karavanını tamamen bir öğrenci evi olarak kullandığını ancak ilerleyen dönemlerde Burdur'un güzelliklerini keşfetmek için gezi planları yaptığını dile getirdi. Salda Gölü'nü ziyaret etmeyi planlayan Apa, ders durumuna göre Antalya'ya da gidip geldiğini ifade etti.

Emeklilik maaşı ve kira geliriyle yaşamını sürdürdüğünü belirten Apa, azla yetinmenin mutluluğun anahtarı olduğunu vurguladı. "Hayatı sadeleştirerek daha anlamlı kılıyorum. Bu da bana şu anki yaşam tarzımı sunuyor" dedi.

Gençlere mesaj: "Okumanın ekonomik yanına takılmayın"

Ömer Apa, öğrencilere verdiği mesajda, şu anı sadece ekonomik getirilerle sınırlı tutmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Okumanın faydası kesinlikle var. Edineceğiniz mesleğin kazancını düşünmeden, okuldan alacağınız bilgiyi ve gelişimi hedefleyin. Oğlumdan bir örnek vereyim; kendisi yüzde 98 engelli olmasına rağmen matematik bölümünü bitirdi. Şu anda ilkokul öğrencilerine ders vererek bilgisiyle katkı sağlıyor. Bu nedenle çok kitap okuyun ve bilginin peşinden gidin" mesajını verdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, burdur, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 63 Yaşında Öğrencilik: Ömer Apa'nın Hikayesi - Son Dakika

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