65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çeşitli yöntemler ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim ve farklı dolandırıcılık yöntemleri ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli M.Ç. hakkında JASAT ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan şüpheli ilk olarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.