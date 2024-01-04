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65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı

Eskişehir'de çeşitli yöntemler ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından yakalandı. Şüpheli M.Ç., bilişim ve farklı dolandırıcılık yöntemleriyle suç işlediği iddiasıyla JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma karakolunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT\'tan kaçamadı
04.01.2024 - 17:46,
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65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çeşitli yöntemler ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim ve farklı dolandırıcılık yöntemleri ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli M.Ç. hakkında JASAT ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan şüpheli ilk olarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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