65 bisikletçi Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika
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65 bisikletçi Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek

65 bisikletçi Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 65 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

15.03.2025 10:40  Güncelleme: 10:44
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Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 65 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

Çanakkale Zafer Turu için düzenlenen töreninin ardından sabahın erken saatlerinde yola çıkan Büyükçekmeceli bisikletçiler, 2 gün sürecek 18 Mart Zafer Turu'na başladı.

"Paralimpik milli sporcumuz Abdulkadir Özoğul'da pedal çevirecek"

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncı yılı dolayısıyla bu yıl da 65 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşiyor. Çanakkale Zafer Turu için düzenlenen töreninin ardından sabahın erken saatlerinde yola çıkan Büyükçekmeceli bisikletçiler, 2 gün sürecek 18 Mart Zafer Turu'na başladı. 300 kilometrelik Çanakkale Zafer Turu'nda paralimpik milli sporcumuz Abdulkadir Özoğul'da pedal çevirecek.

Şehitlikten Büyükçekmece'ye toprak getirecekler

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet İhtisas Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Zafer Turu'na katılan bisikletçiler 16 Mart'ta Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edip ardından dönüş yapacak. 65 bisikletçi, Çanakkale ve Gelibolu'dan getirecekleri toprakları, 18 Mart Salı günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı'ndaki zeytin ağaçların dibine bırakacak.

"Onların o ruhunu orada yaşatmak istiyoruz"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncı yılı dolayısıyla yapılan Zafer Turu hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu şöyle konuştu:

"Bugün aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'unci yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Milletimizin büyük özverisi, vatan sevgisi ve özgürlük mücadelesi Çanakkale Deniz Zaferi'nde en içte şekilde gösterilmiş ve bu ülkenin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancı bu zaferle pekişmiştir. Bu vatanın kurtulmasında canlarını veren aziz şehitlerimize, gazilerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Belediye Başkanımız sayın Dr. Hasan Akgün'ün direktifleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü, Ali Hür Yılmaz Bisiklet Kulübü ile Çanakkale'ye pedal sürmeye gidiyoruz. Onların o ruhunu orada yaşatmak istiyoruz ve Çanakkale'den toprağımızı alarak tekrar Büyükçekmece'ye getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda da özgürlük mücadelemizde, bağımsızlık mücadelemizde bir mesaj vermek istiyoruz."

300 kilometrelik 2 gün sürecek olan Çanakkale Zafer Turu'nda pedal çevirecek olan paralimpik milli sporcumuz Abdulkadir Özoğul'da böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan doları duyduğu mutluluğun dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Çanakkale, 18 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 65 bisikletçi Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek - Son Dakika

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