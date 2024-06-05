65 yaş üstü vatandaşlar "hayatın içinde" - Son Dakika
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Yerel

65 yaş üstü vatandaşlar "hayatın içinde"

Kocaeli'de "Hayatın İçindeyim Projesi"ne katılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde ileri yaş egzersizleri, eğitim ve müzik dinletisinin yer aldığı yüksek motivasyonlu kamp geçirdi.

05.06.2024 12:28
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Kocaeli'de "Hayatın İçindeyim Projesi"ne katılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde ileri yaş egzersizleri, eğitim ve müzik dinletisinin yer aldığı yüksek motivasyonlu kamp geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Hayatın İçindeyim Projesi" kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sosyal ve kültürel etkinlikler içinde yer almasını sağlıyor. Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde eğlenceli bir kamp programı hazırladı. Projede yer alan vatandaşlar, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde ileri yaş egzersizleri, eğitim ve müzik dinletisinin yer aldığı yüksek motivasyonlu bir kamp geçirdi.

Kampta bireyler sabah sahil kenarında egzersizle güne başladı. Hazırlanan programda ileri yaş gruplarında sağlıklı beslenme ve obezite konulu eğitim düzenlendi. Ağaçların gölgesinde kitap okuyan bireyler gün içerisinde masa tenisi ve basketbol oynama fırsatı da buldu. Akşam yemeklerini gün batımında yiyen vatandaşlar ardından müzik dinletisi ve film gösterimiyle keyifli vakit geçirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 65 yaş üstü vatandaşlar 'hayatın içinde' - Son Dakika

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