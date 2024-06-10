Rize'de 65 yaşındaki kadın, hasta eşine ve 105 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

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Rize'de yaşayan 65 yaşındaki Fatma Turan, hasta eşine ve 105 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor.

Rize'de yaşayan 65 yaşındaki Fatma Turan, 4 yıl önce hastalanan eşi Niyazi Turan ve 105 yaşındaki annesi Firdevs Ceylan ile bir evde yaşıyor. Fatma Turan, hasta eşi ve annesinin bütün bakımlarını kendi başına gerçekleştiriyor. Turan, sabah uyanması ile birlikte gece uyuyana kadar eşi ve annesinin ihtiyaçlarını gidererek bütün gününü geçiriyor. Evden dışarıya çok az çıkma fırsatı bulabilen Turan, gününün neredeyse tamamını eşine ve annesine ayırıyor. Eşi ve annesine gözü gibi bakan Fatma Turan, gününün nasıl geçtiğini anlamadığını belirtti.

Bütün gününün annesine ve eşine bakarak geçirdiğini ifade eden Fatma Turan, "Eşim hasta oldu. Annemde geldi benim yanıma ona bakıyorum. Günüm onlarla birlikte geçiyor. 4 yıldır eşim burada böyle yatıyor. 4 senedir hizmetini ben yapıyorum. Eşim sadece yemeğini yiyor. Bütün ihtiyaçlarına ben yardım ediyorum. Anneme de aynı şekilde bakıyorum. Götürüyorum yıkıyorum. Kahvaltılarını ettiriyorum. Eşimin ilaçlarını veriyorum. Her şeylerine ben bakıyorum. Zor olsa bile eşim o ilaçlardan anlamaz. Hangisini içeceğini bilemez. Onları hep ben ayarlıyorum. Günüm onlarla geçiyor. Sıkılsam da evde durmak zorundayım. Bir yere çıkamam. Bunları bıraksam annem balkona çıkar bir şey olur. Eşim uyursa anneme bir şey olur. Sabah eşimin ilaçlarını veriyorum. Ben ilaçlarımı içerim. Onun ilaçlarını içiririm. Kahvaltı yaparız. Eşimin ilaçlarını veririm. Annemin ilaçlarını veririm. Ev işlerini yaparım. Günüm bir şekilde geçiyor. Nereden gün doğuyor nereden batıyor anlamıyorsun. Bazen gün sana yetmiyor. Çocuk gibi bunlar bakım istiyor. Her şeyleriyle senin ilgilenmen gerekiyor. Islak mendille eşimi silerim. Annemi silerim. Hep siler, temizlerim. Bunlar oturur ben toparlarım. Annem 105 yaşında ona da hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinin kendisiyle ilgili her şeyle ilgilendiğini belirten Niyazi Turan, "Hayatım çalışmakla geçti. Şimdi de birtakım sıkıntılarım var. İdrar yollarımda sıkıntı var. Gözümde sıkıntı var ve gezemiyorum. Günüm evde geçiyor. Eşim bana yemeğimi veriyor. Üstümü başımı yıkıyor. Bütün her şeyimle ilgileniyor. Allah binlerce razı olsun" dedi.

105 yaşındaki Firdevs Ceylan ise, "Kızım bana bakıyor. Annesini iyi bakmaz olur mu. Yediriyor içiriyor beni. Her şeyimi yapıyor" şeklinde konuştu. - RİZE