67 Yaşında Üniversite ve Gazetecilik - Son Dakika
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Yerel

67 Yaşında Üniversite ve Gazetecilik

67 Yaşında Üniversite ve Gazetecilik

Filiz Aydın, 67 yaşında Tazelenme Üniversitesi'ni bitirip gazeteci oldu. Hayallerini gerçekleştirdi.

03.02.2025 09:54
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Eskişehir'de yaşamını sürdüren Filiz Aydın, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi 67 yaşında bitirip hem diplomasını aldı hem de gazeteci oldu.

Kent merkezindeki bir iş hanında dükkanı bulunan Filiz Aydın, küçüklüğünden beri hayali olan üniversite hayatını Anadolu Üniversitesi'nde '60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi' ile yaşadı. Tesadüf eseri keşfettiği Tazelenme Üniversitesi'nde 4 yıl okuyan Aydın, eğitim süreci başarıyla tamamlayarak diploma sahibi oldu. Ardından, arkadaşının iş yerinde yine tesadüf eseri tanıştığı bir gazete sahibi tarafından müdür olarak işe alınan azimli kadın, 67 yaşından sonra gazeteci oldu. Her sözde bir hikayesi olan Filiz Aydın, bu yaşta böyle işlerle uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük"

Çocuklarını büyüttükten sonra üniversite okumak istediğini ifade eden Aydın, "Telefonumda Anadolu Üniversitesi'nde 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi'ni keşfettim. Hemen gidip kaydımı yaptırdım. Yedekten 25'inci sıradaydım, kabul edildim. Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük. Çok güzel ortamlarımız oldu, yeni şeyler öğrendik, gönüllü hocalar bize bilgi verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, haklarını helal etsinler. Hangi bölüm diye soranlara ben her bölüm diye cevap verdim çünkü her bölümden gönüllü hocalar bize bilgiler verdiler" dedi.

"Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var"

Arkadaşının dükkanında tesadüf eseri bir gazete sahibiyle tanıştığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Atilla Bey bana, 'Çalışacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Bu yaşta nereye gireriz' diye cevap verdim. 'Ben size müdürlük teklif ediyorum' deyince kabul ettim, böyle bir gazetecilik serüveni başladı. 67 yaşından sonra gazeteci oldum diyeyim. Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var. Her konuyu bir güzel söz söyleyip de bitiriyorum. Çok mutlu oluyorum, bu yaşta bunları başarıp becerdiğime de çok çok seviniyorum. 80 yaşındaki bir kadın üniversitemle ilgili olarak, 'Çok gereksiz bir uğraşı' demişti. 'O sizin düşünceniz' dedim, kimseye karşı kötü bir şey söylemedim. Çünkü sonunda insan başarınca kazanıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Magazin, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel 67 Yaşında Üniversite ve Gazetecilik - Son Dakika

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