67 Yaşında Üniversiteyi Birinci Tamamladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta otogar kafeteryası işletmeciliği yapan 67 yaşındaki Hayrettin Bozkurt, 2022 yılında girdiği üniversite sınavının ardından kayıt yaptırdığı Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bölüm birincisi olarak tamamladı. Bozkurt, "Herkesin bitti dediği yerde ben bitmez dedim. Yaş öğrenmenin önünde engel değil." dedi.

Sinop'ta yaşayan ve uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Hayrettin Bozkurt, 2022 yılında üniversite sınavına girerek Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü tercih etti. Kent tarihine duyduğu ilgi nedeniyle bu bölümü seçtiğini belirten Bozkurt, dört yıllık eğitim sürecini bölüm birincisi olarak tamamladı.

Otogarda 16 yıldır kafeterya işletmeciliği yaptığını anlatan Bozkurt, üniversite öğrencileriyle yaptığı sohbetlerin kendisini yeniden eğitim hayatına dönmeye teşvik ettiğini söyledi. Üniversiteye başlamadan önce yaklaşık 22 yıllık bir eğitim arası verdiğini ifade eden Bozkurt, "Öğrencilere sürekli okumanın önemini anlatıyordum. Bir gün sıra bana geldi dedim. Üniversite sınavına girdim ve sadece Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü'nü tercih ettim. Kent tarihiyle ilgileniyorum. Hem ilgi alanıma uygun hem de yakınımda olduğu için burayı seçtim" diye konuştu.

"BU YAŞTA ZAYIF NOT ALMAKTAN UTANIRDIM"

Dört yıllık eğitim hayatı boyunca başarılı bir süreç geçirdiğini anlatan Bozkurt, yaklaşık 80 sınava girdiğini, genel not ortalamasının 3,40 olduğunu söyledi. Bozkurt, "Bu okula birinci olmak için girmedim. Sadece öğrenmek istedim. Ancak derslerime düzenli çalıştım. Bu yaşta zayıf not almaktan utanırdım. O nedenle elimden gelen gayreti gösterdim" ifadelerini kullandı.

Daha önce 25 yıl öğretmenlik yaptığına işaret eden Bozkurt, derslerde yalnızca dinleyici olmadığını, aktif katılım göstermeye çalıştığını belirterek, "Derslerde söz alıyor, bildiklerimi paylaşıyor, katkı sunuyordum. Hazırlıklı gitmeye özen gösterdim" dedi.

"ÖMRÜMDEN BİR GÜN BİLE KALSA O GÜNÜ YİNE OKUL YOLUNDA GEÇİRMEK İSTERİM"

Üniversiteye başlama kararını açıkladığında çevresinden "Bu yaştan sonra mı?" şeklinde tepkiler aldığını anlatan Bozkurt, yaşın öğrenmeye engel olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanlar sanki hayatın bittiğini düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Ömrümden bir gün bile kalsa o günü yine okul yolunda geçirmek isterim. Hatta eğitim ortamında olmayı tercih ederim. Benim için yaşın önemi yok. Yaş her zaman öğrenmeye açık bir yoldur. İki kız torunum var. Dedelerinin üniversite okuyup bölüm birincisi olarak mezun olması onların gelecekte anlatacağı bir hikaye olabilir diye düşündüm. Bu hikayeyi onlar adına da tamamladım."

Gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin genç ve yetenekli insanlara sahip olduğunu dile getiren Bozkurt, "Gençlere yurt dışına gidin demiyorum. Bu ülkede kalacağız. Ancak gençlerin diplomalarının karşılığını alabilecekleri, gelecek kurabilecekleri şartların oluşturulması gerekiyor. Bu ülkenin çocukları kendi topraklarında gelecek hayal edebilmeli" şeklinde konuştu.