68 Yıldır Saat Tamir Ediyor - Son Dakika
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68 Yıldır Saat Tamir Ediyor

68 Yıldır Saat Tamir Ediyor
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Kırklareli'nde saat ustası Mehmet Emin, 76 yaşında 68 yıldır tarihi saatlerin tamiriyle uğraşıyor.

Kırklareli'nde bilumum ve tarihi saat ustası olan Mehmet Emin, 68 yıldır zamana ince ayar veriyor.

Saat ustası olan 76 yaşındaki Mehmet Emin, 68 yıldır zamana ince ayar veriyor. Çocukluğundan beri bu meslekte olduğunu söyleyen Emin, mesleğine severek ve isteyerek başladığını belirterek, "68 yıldır meslekteyim. Bilumum ve antik saatlerin tamiratını yapıyorum, mesleğimle gurur duyuyorum" dedi.

"İşe çıraklıktan başladım"

Çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını hatırlatan Emin, "İşe çıraklıktan başladım, yaş 76 oldu hala devam ediyorum. Mesleğe başlamak için beni kimse zorlamadı, kendim severek ve isteyerek başladım. Bilumum ve tarihi saatler bozuk geldiği için 'baştan savma tamir edeyim' demekle olmaz bu meslek. Bir insanın kalbi hastaysa onu kalp doktur tedavi eder. Saati de saat doktoru tamir eder" şeklinde konuştu.

"30 yıl önce Rizeli bir eleman yetiştirdim, maşallah aldı başını gitti"

Gençlere mesleklerini sevmeleri konusunda tavsiyede bulunan Emin, 30 yıl önce çırak yetiştirdiğin söyleyerek, "Gençler ne iş yaparlarsa yapsınlar azimle çalışsınlar. İşlerini severek yapmalarını istiyorum. Şuanda bu meslekte çırak yok, bulamıyorum. Artık kimse çocuğunu vermiyor. 30 yıl önce Rizeli bir eleman yetiştirdim, maşallah aldı başını gitti. Evlendi, yuvasını kurdu, işleri güzel. Ben işimden çok memnunum, mesleğimle gurur duyuyorum. Ne iş yaparsan yap mesleğini severek yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 68 Yıldır Saat Tamir Ediyor - Son Dakika

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