7. Bergama Tiyatro Festivali Başlıyor

(İZMİR) - Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Üç gün sürecek festivalin açılışı, 7 Ağustos Cuma günü Asklepion'un 2 bin 400 yıllık antik tiyatrosunda gerçekleştirilecek.

Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yedinci kez sanatseverlerle buluşacak. Asklepion'un 2 bin 400 yıllık antik tiyatrosunda 7 Ağustos Cuma günü açılışı yapılacak festivalde, 3 gün boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra konserler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış gecesinde sanatçı Gökhan Türkmen akustik bir konser verecek. Programın ikinci gününde Semaver Kumpanya'nın Tansu Biçer'in yönettiği oyunu "Cimri", Serkan Keskin ve Canan Ergüder'in performanslarıyla sahnelenecek. Kapanış gecesinde ise DasDas yapımı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Haldun Taner'in Türk tiyatrosuna kazandırdığı eserde başlıca rolleri, Mert Fırat ve Didem Balçın paylaşıyor.

Festival seçkisinde, kentin tarihi dokusunu sahneye taşıyan özel gösterimler de yer alıyor. Asklepion Site'de Pierre Rigal imzalı "RONDES" performansı ve Akropol'de Selçuk Artut ile Nihal Saruhanlı'nın doğaçlama ses performansı izlenebilecek. Arasta Meydanı'nda "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş", Yasa's Şarap Evi'nde ise interaktif gastronomi-tiyatro deneyimi sunan "Bu Bir Aşk Hikayesi" sahnelenecek.

"Bergama'dan" başlığı altında kentin yerel ekipleri sahne alırken; "Üniversite Sahnesi" kapsamında Muğla Sıtkı Koçman, Yeditepe, Haliç ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversiteleri geleceğin tiyatrocularına alan açacak. Gündüz kuşağında düzenlenecek Lezzet Yürüyüşü, Bergama SOKÜM Rotası, Kale Mahallesi ve Antik Tiyatrolar turlarının yanı sıra oyun yazarlığı atölyeleri ve paneller de yapılacak.