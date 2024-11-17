7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Samsun\'da Başlıyor

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği'nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası Çocuk Vakfı ile birlikte düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Samsun'da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Samsun'un bilim ve kültür şehri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı şehrimiz adına çok mutluyum" dedi.

Samsun, 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak ve 22 Kasım Cuma günü sona erecek olan 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. İlkadım Okçuluk Tesisi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği'nin destekleriyle Türk Dünyası Çocuk Vakfı ile birlikte düzenlenen bu büyük organizasyon farklı kültürlerin bir araya geldiği bilim ve kültürün buluştuğu önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Şenliğe 18 farklı ülkeden 196 bilim projesi ile yüzlerce öğrenci katılacak. Bu projeler gençlerin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve yenilikçi fikirlerle dünyayı şekillendirme konusundaki becerilerini sergilemeleri adına büyük bir fırsat sunuyor. Şenlik, bilimsel projelerin yanı sıra kültürel ögelerin de ön planda olduğu bir etkinlik olarak farklı kültürlerin tanıtımına da katkı sağlayacak, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla birlikte yerli halkı çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklerle buluşturacak. Etkinlikler arasında halk oyunları gösterileri, resim sergisi, proje yarışmaları, sergi açılışları, stant ziyaretleri ve ödül törenleri gibi birçok farklı aktivite yer alacak.

Samsun'daki bu önemli şenlik, Türk dünyasının kültürel mirasını tanımak, bilimsel gelişmeleri takip etmek ve farklı ülkelerden gelen insanlarla etkileşimde bulunmak isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Hem yerli halk hem de ziyaretçiler için oldukça zengin ve renkli bir etkinlik programı hazırlanan şenlik, katılımcılara hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı verecek.

"Samsun'umuz bilim ve kültür şehri"

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı şehrimiz adına çok mutluyum. Samsun'umuz tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bilim ve kültür alanında sayısız iz bırakmış bir şehir. Her geçen gün kültürel mirasımızı koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Şehrimizde yapılan bu önemli etkinlik de Türk dünyası kültürünü ve bilimini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan önemli bir buluşma olacak. Türk dünyası dilde, fikirde, işte birliği savunarak ortak geçmişinden güç alarak bugünlere ulaşmıştır. Şenlik boyunca halklarımız arasındaki dostluğu pekiştirmek, kültürlerimiz arasındaki benzerlikleri ve zengin farklılıkları keşfetmek bizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bu etkinlik sadece geçmişten geleceğe bir köprü kurmakla kalmayacak aynı zamanda bilim ve kültürün öncüsü olan tüm katılımcılarımıza yeni ilhamlar verecek. Tüm hemşehrilerimizi 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne davet ediyor; keyifli, verimli ve anlamlı bir deneyim diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN