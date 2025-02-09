71 Yaşındaki Şerife Teyze'nin Ev Hasreti

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(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyü muhtarı Ertuğrul Pala, yalnız ve zor koşullarda yaşadığını söyleyen 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın sosyal hizmetlerden faydalandığını, ihtiyaçlarının temin edildiğini belirterek, "Muhtarlığımız olarak teyzemize gelen rutin yardımları her ay teyzemize vermekteyiz. Teyzem evinden vazgeçmediğinden dolayı orada evinde yalnız kalmaktadır" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nın, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde yalnız ve zor koşullarda yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın sesini duyurmasının ardından, Karakütük köyü muhtarı Ertuğrul Pala, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pala, Kadirli Kaymakamlığı tarafından konteynera yerleştirilen Yılmaz'ın ısrarla köye dönmek istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Teyzemiz 71 yaşında ve 65 yaş aylığı almaktadır. Sosyal hizmetlerimizden faydalanıp, kömür ve diğer ihtiyaçları temin edilmektedir. Biz de muhtarlığımız olarak teyzemize gelen rutin yardımları her ay teyzemize vermekteyiz. Teyzemizin evinin yeri davalık olduğundan dolayı biz evini güzelleştiremiyoruz, sıkıntımız bu. Konu yargıda olduğu için çivi bile çakamamaktayız. Yoksa biz teyzemizin evini yapmayı düşünüyoruz ama imkansızlıklardan dolayı yapamıyoruz. Teyzemizin yardımlarını rutin olarak yapmaktayız. Devletimizin eli büyüktür, ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Şu an buraya Sosyal Hizmetler de gelmiştir ama teyzemiz burada durmak istememektedir. Biz daha önce girişimlerde bulunduk. Teyzemiz 'Ben burada kalamam ille de köyüm, evim' demektedir. Teyzem evinden vazgeçmediğinden dolayı orada evinde yalnız kalmaktadır. Mahkeme süreci bittiğinde teyzemizin evini güzel bir şekilde yapacağız."

"Evime gitmek istiyorum"

Şerife Yılmaz ise "Ben bu sıcak yerimde mutluyum ama ille de evim, ille de evim. Selam söyleyin Valiye. Ben evime gitmek istiyorum" dedi.