71 Yaşındaki Şerife Teyze'nin Ev Hasreti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

71 Yaşındaki Şerife Teyze'nin Ev Hasreti

Geniş Video İzle

Karakütük köyü muhtarı, yalnız yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'a sosyal yardımların devam ettiğini belirtti.

09.02.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyü muhtarı Ertuğrul Pala, yalnız ve zor koşullarda yaşadığını söyleyen 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın sosyal hizmetlerden faydalandığını, ihtiyaçlarının temin edildiğini belirterek, "Muhtarlığımız olarak teyzemize gelen rutin yardımları her ay teyzemize vermekteyiz. Teyzem evinden vazgeçmediğinden dolayı orada evinde yalnız kalmaktadır" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nın, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde yalnız ve zor koşullarda yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın sesini duyurmasının ardından, Karakütük köyü muhtarı Ertuğrul Pala, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pala, Kadirli Kaymakamlığı tarafından konteynera yerleştirilen Yılmaz'ın ısrarla köye dönmek istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Teyzemiz 71 yaşında ve 65 yaş aylığı almaktadır. Sosyal hizmetlerimizden faydalanıp, kömür ve diğer ihtiyaçları temin edilmektedir. Biz de muhtarlığımız olarak teyzemize gelen rutin yardımları her ay teyzemize vermekteyiz. Teyzemizin evinin yeri davalık olduğundan dolayı biz evini güzelleştiremiyoruz, sıkıntımız bu. Konu yargıda olduğu için çivi bile çakamamaktayız. Yoksa biz teyzemizin evini yapmayı düşünüyoruz ama imkansızlıklardan dolayı yapamıyoruz. Teyzemizin yardımlarını rutin olarak yapmaktayız. Devletimizin eli büyüktür, ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Şu an buraya Sosyal Hizmetler de gelmiştir ama teyzemiz burada durmak istememektedir. Biz daha önce girişimlerde bulunduk. Teyzemiz 'Ben burada kalamam ille de köyüm, evim' demektedir. Teyzem evinden vazgeçmediğinden dolayı orada evinde yalnız kalmaktadır. Mahkeme süreci bittiğinde teyzemizin evini güzel bir şekilde yapacağız."

"Evime gitmek istiyorum"

Şerife Yılmaz ise "Ben bu sıcak yerimde mutluyum ama ille de evim, ille de evim. Selam söyleyin Valiye. Ben evime gitmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadirli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 71 Yaşındaki Şerife Teyze'nin Ev Hasreti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: 71 Yaşındaki Şerife Teyze'nin Ev Hasreti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.