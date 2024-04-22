75 yaşındaki Ali Bıdı, Triatlon Türkiye Kupası\'nda bir kez daha şampiyon oldu

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Türkiye'nin demir adamı olarak anılan 75 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin'de 6. kez katıldığı Triatlon Türkiye Kupası'nda bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Türkiye'nin demir adamı olarak bilinen, biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen 75 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin'de 'Yenişehir Triatlonu Türkiye Kupası'nda, 75-79 yaş grubunda mücadele etti. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona katılan Ali Bıdı, önce denizde bin 500 metre yüzdü. Ardından, 40 kilometre bisiklet çeviren Bıdı, son olarak 10 kilometre koştu.

Üç kategoriyi toplamda 3 saat 29 dakikada geçen Ali Bıdı, birincilik kazandı. 'Demir Adam' lakaplı Ali Bıdı'ya madalyasını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya taktı. Ödül kürsüsünde konuşan Ali Bıdı, Mersinlilerin triatlona olan ilgisizliğinden yakınarak, "Avrupa'da herkes yollardan, balkonlardan yarışları izlerken, burada maalesef yeteri ilgiyi göremiyoruz. Dünyada 100 yaşında olimpiyatlara adını altın harflerle yazdıran ilk Türk sporcu olmaya söz veriyorum" dedi. - ANTALYA