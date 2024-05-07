76 Yaşındaki Eşref Karslı Ehliyet Sınavını Geçti - Son Dakika
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76 Yaşındaki Eşref Karslı Ehliyet Sınavını Geçti

76 Yaşındaki Eşref Karslı Ehliyet Sınavını Geçti

Erzurum'da yaşayan Eşref Karslı, köy minibüsünün hizmet vermemesi üzerine ehliyet almak zorunda kaldı. 76 yaşındaki Karslı, azimle çalışarak ehliyet sınavını geçti ve araç almayı planlıyor. Direksiyon eğitmeni, Karslı'nın gayretini ve sabrını örnek olarak gösterdi.

07.05.2024 09:37
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Erzurum'da yaşayan Eşref Karslı, köy minibüsünün artık hizmet vermemesi üzerine kursa kayıt yaptırdı ve azimle ehliyet sınavını son hakkında geçti.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıkta Pasinler ilçesi Kevenlik köyünde hayvancılık yapan Eşref Karslı (76), bu yaşına kadar hiç araç sürmedi ve ehliyet almaya ihtiyaç duymadı. Ancak köyden kent merkezine hizmet veren minibüsün seferlerinin kaldırılması üzerine ehliyet ve sonrasında araç almak artık onun için bir mecburiyet oldu.

Yazılı da üçüncü, direksiyonda dördüncü hakkında geçti

Köy minibüsü ya da eş-dostla Erzurum şehir merkezine geldiğini anlatan çiçeği burnundaki sürücü belgesi sahibi Eşref Karslı, çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Köyümüzün minibüsü hizmet vermemeye başlayınca böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Ben de 76 yaşında olmama rağmen gelip ehliyet kursuna yazıldım. Benim için zordu ama azimle çalıştım. Yazılı sınavın üçüncüsünde, direksiyon sınavının ise sonuncusunda kazandım. Hocalarım sağ olsun eğitim sürecinde çok üzerime titredi. Ehliyetimi aldıktan sonra inşallah sıra araba almaya gelecek. Herkese dikkatli ve kazasız sürüşler diliyorum" dedi.

Eşref Karslı'nın kurs kaydı için kendilerine müracaat ettiğinde yaşından dolayı ilk etapta şaşırmalarına rağmen derslerdeki azmi ve ilgisinin görülmeye değer olduğunu ifade eden direksiyon eğitmeni, "Eşref amcanın gayreti ve sabrı herkese örnek olacak cinsten. Son sınavda başarılı olması bizi sevindirdi" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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