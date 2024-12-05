76 Yaşındaki Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 76 yaşında bir kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Merkeze bağlı Sarık köyünde 76 yaşındaki Hatice Baş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın Nuribey, Değirmen Ayvalı ve Sülün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin inceleme yaptığı evde yaşlı kadın Hatice Baş'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.