76 Yaşındaki Mevlide Çağlar, Depremden Sonra Yeniden Evine Kavuştu - Son Dakika
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76 Yaşındaki Mevlide Çağlar, Depremden Sonra Yeniden Evine Kavuştu

76 Yaşındaki Mevlide Çağlar, Depremden Sonra Yeniden Evine Kavuştu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde evini kaybeden 76 yaşındaki Mevlide Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın desteğiyle yeni bir eve kavuştu. Yaşlı kadın, yeni evine geçmenin mutluluğunu yaşarken, başkana olan minnettarlığını dile getirdi.

06.01.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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Gaziantep'in Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Mevlide Çağlar'ın evi 6 Şubat depreminde büyük hasar gördü. Yaşadığı tek odalı evin oturulmaz hale gelmesinin ardından bir süre kiralık bir evde yaşamaya başlayan Çağlar, zor bir dönemden geçerken Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın desteğiyle yeniden ev sahibi oldu.

Başkan Doğan, Mevlide Çağlar'ın zor durumunu öğrendikten sonra evi yeniden inşa etme kararı alarak, yaşlı kadının barınma sorununu çözüme kavuşturdu. Çağlar'ın yeni evi, hem güvenli hem de konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir hale getirildi.

Yeni evine geçmenin mutluluğunu yaşayan Mevlide Çağlar, Başkan Ali Doğan'a teşekkürlerini ileterek, "Başkanım bizi sevdirdi, Allah da onu sevindirsin, onun bütün işlerini kolaylaştırsın, başarılı etsin. Rabbim kendisinden binlerce kez razı olsun" dedi. Yaşlı kadın, başkanın desteğiyle evine kavuştuğu için büyük bir huzur içinde olduğunu belirtti.

Mevlide Çağlar, yaşadığı zor günlerin ardından, Nizip Belediyesi'nin desteğiyle huzur içinde yeni evinde yaşamına devam ederken, Belediye Başkanı Ali Doğan'ın gösterdiği duyarlılık ve yardımlar için minnettarlığını bir kez daha dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 76 Yaşındaki Mevlide Çağlar, Depremden Sonra Yeniden Evine Kavuştu - Son Dakika

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