Dursun amcanın 15 Temmuz hassasiyeti takdir topladı

Karabük'te 77 yaşındaki Dursun Yılmaz'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla evine Türk bayrağı asılması yönündeki talebi Karabük Belediyesince yerine getirildi.

Taşkent Caddesi'nde yaşayan Dursun Yılmaz (77), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında evine Türk bayrağı asmak istediğini Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya iletti. Talep üzerine Başkan Çetinkaya'nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Yılmaz'ın evine Türk bayrağı ulaştırdı. Ekipler, getirilen Türk bayrağını Yılmaz'ın evine asarak talebi yerine getirdi. Yılmaz, 15 Temmuz dolayısıyla evine asmak için bulunduğu talebinin kısa sürede karşılık verilmesinden dolayı Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KARABÜK