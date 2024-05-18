77 yaşında tekrar öğrenci olan usta, yeni çıraklar yetiştirmek için öğreticilik belgesi alıyor - Son Dakika
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Yerel

77 yaşında tekrar öğrenci olan usta, yeni çıraklar yetiştirmek için öğreticilik belgesi alıyor

Eskişehir'de yarım asırdır oluk, boru ve saç işleriyle uğraşan 77 yaşındaki Yalçın Yeltürk, yeni çıraklar yetiştirebilmek için 'Usta Öğreticilik Belgesi' almak amacıyla tekrar okula başladı. Yeltürk, öğrenme ve öğretme isteğinin hala devam etmesiyle takdir topladı.

18.05.2024 15:08
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Yeni çıraklar yetiştirmek için 77 yaşında tekrar öğrenci oldu

77 yaşında usta öğreticilik belgesi almak amacıyla yeniden okula başladı

Yalçın Yeltürk:

"Bizim sektörde yetişen var ama çok dikkat etmek lazım, meslek tehlikeli"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı:

"Onu hala öğrenme ve öğretme isteğinin olmasından dolayı gerçekten kutluyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de neredeyse yarım asırdır oluk, boru ve saç işleriyle uğraşan 77 yaşındaki Yalçın Yeltürk, sektöre yeni çıraklar kazandırabilmesi için gereken 'Usta Öğreticilik Belgesi'ni alabilmek amacıyla tekrardan okulda eğitim almaya başladı.

Yaklaşık 40 yıldır, oluk, boru ve saç işlerini yapan Yalçın Yeltürk, yeni ustalar yetiştirmek için geçtiğimiz günlerde harekete geçti. 'Ustalık Belgesi' bulunan ancak çırak yetiştirebilmesi için 'Usta Öğretici Belgesi' alması gereken Yeltürk, gerekli evraklarla ilgili Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne müracaat etti. Bahsi geçen belgeyi edinebilmesi adına izlemesi gereken süreçle ilgili okul yetkililerinden bilgi alan emektar usta, yeniden eğitim almaya başlayarak tekrardan öğrenci oldu. Okuldayken diğer öğrencilerin dikkatini de üzerine çeken Yalçın Yeltürk, kendisini örnek bir birey olarak göstererek, "Öğrenmenin yaşı yoktur" diyen öğretmenlerin ise takdirini topladı.

"Bizim sektörde yetişen var ama çok dikkat etmek lazım, meslek tehlikeli"

İzlediği süreci anlatan emektar usta Yalçın Yeltürk, "Bende 'Ustalık Belgesi' var ama 'Usta Öğretici Belgesi' de almak istiyorum. Bunun için Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek durumu izah etti, o diplomayı almak istediğimi söyledim. Bizim sektörde yetişen var ama çok dikkat etmek lazım. Meslek iyi de çatılarda çalışması biraz zor ve tehlikeli oluyor. Ben 10-15 katlı binadan iple iniyorum. Bunu yapan Eskişehir'de yok, çok yapan da olmuyor" dedi.

"Onu hala öğrenme ve öğretme isteğinin olmasından dolayı gerçekten kutluyoruz"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı ise, "Usta öğreticilik belgesi almaya gelen beyefendinin evraklarını teslim aldık. Bir iş yeriniz varsa ve burada çırak ya da kalfa olarak çalıştırmak istiyorsanız mutlaka usta öğreticilik belgesine sahip olmanız gerekiyor. Hali hazırda aktif olarak görevini işini yapmakta olan bu ustamıza 'Usta Öğreticilik Belgesi' vermemizle birlikte kendisi yanında çırak ve kalfa çalıştırabilme imkanına sahip olacak. Biz Yalçın beyi özellikle 78 yaşında olmasına rağmen 'Usta Öğreticilik Belgesi' almak için müracaat etmesinden dolayı hala öğrenme ve öğretme isteğinin olmasından dolayı gerçekten kutluyoruz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Tüm öğrenmek ya da öğrendiklerini öğretmek isteyenleri okulumuzda 'Usta Öğreticilik Belgesi' almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 77 yaşında tekrar öğrenci olan usta, yeni çıraklar yetiştirmek için öğreticilik belgesi alıyor - Son Dakika

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