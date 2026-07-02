78 Yaşında Hala Ayakkabı Tamir Ediyor

Özbekistan'dan 25 yıl önce Türkiye'ye gelen 78 yaşındaki Mehmet Ulbaş, 22 yıldır cadde üzerinde kurduğu küçük tezgahında ayakkabı tamir edip boyuyor.

Özbekistan'dan 25 yıl önce 7 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen 78 yaşındaki Mehmet Ulbaş, sabah güneşin doğuşuyla beraber sokaktaki ayakkabı tezgahının başına geçiyor. Tam 22 yıldır yaz kış demeden ekmeğini kazanmak için mücadele eden Ulbaş, 7 çocuğunu büyüterek evlendirdi. Torun sahibi de olan Ulbaş, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Sokağın demirbaşı olarak nitelendirilen Ulbaş, çevredeki esnaf tarafından da çok seviliyor.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğine duyduğu saygıyı hiç kaybetmeyen Ulbaş, elindeki iğne ve çekiçle yıpranmış ayakkabıları maharetli elleriyle onarıyor. Mehmet Ulbaş, "Tam 22 senedir burada bu işi yapıyorum. 3 çocuğum Gebze'de çalışıyor. Biri ise çalışmıyor. Ben de 22 senedir aynı yerde çalışıyorum. Torunlar oluyor ama çocuklar çalışıyor. Allah bereket versin" diye konuştu. - ŞANLIURFA