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78 Yaşındaki Hastadan Safra Kesesinden Yüzlerce Taş Çıkarıldı - Son Dakika
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78 Yaşındaki Hastadan Safra Kesesinden Yüzlerce Taş Çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 78 yaşındaki hastanın safra kesesinden yüzlerce taş çıkarıldı. Uzun süredir devam eden karın ağrısı, hazımsızlık ve bulantı şikayetiyle Siirt'te özel bir hastaneye başvuran kadın hasta tedavi altına alındı.

78 Yaşındaki Hastadan Safra Kesesinden Yüzlerce Taş Çıkarıldı
20.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:20
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 78 yaşındaki hastanın safra kesesinden yüzlerce taş çıkarıldı.

Uzun süredir devam eden karın ağrısı, hazımsızlık ve bulantı şikayetiyle Siirt'te özel bir hastaneye başvuran kadın hasta tedavi altına alındı. Hasta, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Akın Önder tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın safra kesesinde irili ufaklı yüzlerce taş çıkarıldı. Ameliyatı yapan Önder; "Hastamız 78 yaşında kadın hastadır. Bize karın şişkinliği, hazımsızlık, ara ara bulantı ve kusma şikayetleri ile yaklaşık bir ay önce başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde safra kesesinde çok sayıda taş, endoskopide ise midede antral gastrit mevcuttu. Bu şirketleri mideden ziyade biz safra kesesine bağladık. Hastamız yaşlı olduğu için kalp ve akciğer problemleri mevcuttu. İlgili branşlardan konsültasyonlar istedik. Gereken hazırlığımızı yaptık. Hastayı ameliyat etme kararı aldık. Ameliyatta safra kesesi normalden biraz daha büyüktü. Ameliyatımız başarılı geçti. Safra kesesini çıkarıp baktığımızda ummadığımız kadar taş mevcuttu. Hasta şu anda klinikte yatıyor. Genel durumu iyi taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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