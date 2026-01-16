Karaburun\'da mis kokulu nergis festivali

Mis kokulu nergis çiçeğinin anavatanı olarak bilinen Karaburun ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Nergis Festivali başladı.

Açılışta konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, nergisin anavatanı olan Karaburun'da, üreticilerin büyük emekleriyle bugünlere gelen bu değerli çiçeği festivalle taçlandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Erdoğan, "Nergis, Karaburun'un kimliği ve alın teridir. Bu festivali, üreticilerimizin emeğine bir saygı duruşu olarak görüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise nergisin soğanlı bitkiler arasında bölgenin nadide ürünlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu eşsiz değere verdiğimiz destek artarak devam edecek. Hayatta en değerli şey, insanların yüzündeki gülümsemeyi görebilmektir. İlkay Başkan'ın enerjisi bizleri de motive ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek 8'inci Karaburun Nergis Festivali kapsamında yarışmalar, atölye çalışmaları ve birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserlerle dolu dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Festival, Karaburun'un doğal ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra, üreticiye destek olmayı ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Festival açılış programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Karaburun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Ok ile KKTC İzmir Konsolosu Mustafa Davulcu ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR