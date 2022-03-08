8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı

08.03.2022 16:53
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı

Çankırı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

Çankırı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 100. Yıl Kültür Merkezinde yapılan programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, Baro Başkanı Mustafa Deniz, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Çankırı valisi Abdullah Ayaz, "Toplumumuz bireylerden oluşmakta ve her birey aslında toplumumuzdaki yapıların en temel taşlarını oluşturmakta. Bu sebeple memleketimizin evlatlarının, bireylerin, vatandaşların, hiçbirinin diğerinden hiçbir farkı yok. Hepsi bizim için bir kıymet bir değer ve cenabı hakkın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi eşref-i mahlukat. Onun için eğer bugüne kadar kadınlarımızla ilgili herhangi bir eksiklik varsa bunların giderilmesi noktasında gayret sarf etmiş olmakla beraber varılmış olan noktanın yeterli olmadığını değerlendiriyor ve önümüzdeki süreçte de inşallah varsa eksiklik aksaklık bunların tamamlanması için arkadaşlarımızla beraber, sizlerin de desteğiyle çalışacağımızı bir kere daha teyit etmek istiyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle aslında kadınımızın hayatın her alanında faydalanması noktasında mesafe aldığımızı, bunun sonucunda üniversitelerimizde görev yapan profesörlerimizin yüzde yaklaşık 32'sinin, büyükelçilerimizin yaklaşık yüzde 26'sının, milletvekillerimizin yüzde 17'sinin kadınlarımızdan oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi değil, inşallah önümüzdeki süreçte geleneksel tanımlamaların dışında da kadınımızı toplumun her alanında her meslek grubunda hakkıyla layıkıyla görevini yaparken görmek en büyük umudumuz" dedi.

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ise, "'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğiz. Akademide, siyasette, kamu ve özel sektörde kadınlarımızın gücünü inşallah artırmaya çalışacağız. Bu duygularla sözlerime son veriyor, tüm kadınlarımıza hayata kattıkları değerden ötürü şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çankırı'da kutlandı - Son Dakika


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