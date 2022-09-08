İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'tehdit' suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan N.B.'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi 'nde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. N.B., polisi görünce kaçtı. Polisin sıkı takibi ile N.B. ve yanındaki D.E. yakalandı. Gözaltına alınan N.B. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi, D.E. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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