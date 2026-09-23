80 il valisi, 81 il emniyet müdürü Bilecik'te okul güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
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80 il valisi, 81 il emniyet müdürü Bilecik'te okul güvenliği toplantısına katıldı

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80 il valisi, 81 il emniyet müdürü Bilecik\'te okul güvenliği toplantısına katıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında Bilecik'te VKS üzerinden okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya 80 il valisi ve 81 il emniyet müdürü katıldı; yeni eğitim döneminde okul çevresine yönelik tedbirler ele alındı.

Bilecik'te yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların güvenliği için önemli bir toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 'Okul Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra 80 ilin valileri, 81 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı. Bilecik'ten toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar da yer aldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 80 il valisi, 81 il emniyet müdürü Bilecik'te okul güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
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