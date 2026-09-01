80 Yaşındaki Usta Kalaycılığı Yaşatıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılığı 70 yıldır sürdüren 80 yaşındaki Ali Karakaranfil, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Zile ilçesinde yaşayan Ali Karakaranfil, çocuk yaşta adım attığı kalaycılık mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken bir ustanın yanında çıraklığa başlayan Karakaranfil, 10 yıllık çıraklık döneminin ardından kendi işini yapmaya başladı. Askerlik görevini yaptığı Kara Harp Okulu'nda da kalaycılık yapan Karakaranfil, kendisine yapılan görevde kalma teklifini kabul etmeyerek memleketine döndü.

İlçedeki mütevazı dükkanında bakır kapları ateşte ısıtıp geleneksel yöntemlerle kalaylayan Karakaranfil, mesleğe olan ilginin giderek azaldığını söyledi. Yükselen alevlerin ve dumanın arasında çalışan yaşlı usta, ilerleyen yaşına rağmen günlerini ocağının başında geçiriyor.

"Baba ocağımda mesleğimi sürdürdüm"

Mesleğinin geçmişte daha fazla rağbet gördüğünü belirten Karakaranfil, "70 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bu işe 10 yaşında çırak olarak başladım. On yıl çıraklık ettikten sonra ustalığa geçtim. Askerde de kalaycıydım. Kara Harp Okulu'nda albay ve binbaşılar bana kalmamı söyledi. Oradaki sivil usta emekli oluyordu, onun yerine geçmemi istediler ancak kabul etmedim. Memleketime dönerek baba ocağındaki mesleğimi sürdürdüm" dedi.

"Kalaycılık artık öldü"

Kalaycılığın artık kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Karakaranfil, "Zanaatımız güzeldi ancak eski rağbeti kalmadı. Kalaycılık artık öldü denecek durumda. Bakır kapların sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bakırda salça yapılır, et kızartılır. Ben 70 yıldır bu işi yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.