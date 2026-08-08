Kazdağları’nın eşsiz doğasında "Aile Kampı" düzenlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "2026 Aile Kampı" etkinlikleri kapsamında, aileler Kazdağları'nın muhteşem doğasında bir araya geldi.

Kazdağları Mas Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda aileler ve çocuklar, doğa yürüyüşü yaparak Kazdağları'nın zengin florasını yakından tanıma, fotoğraf çekme ve eşsiz coğrafyanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinlikle, ailelerin doğada kaliteli zaman geçirmesi ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilincinin kazandırılması hedeflendi.

Kazdağları gibi eşsiz bir doğal mirasa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten yetkililer, geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaptı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin Kazdağları'nın eşsiz doğası ile böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise, "Ailelerimizin doğayla iç içe zaman geçirmesi, çocuklarımızın doğayı yaşayarak tanıması ve çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlenmesi hepimiz için çok değerli. Kazdağları gibi eşsiz bir doğal mirasa ev sahipliği yapan bir kent olarak, doğamızı korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikleriyle bırakmak en önemli sorumluluklarımızdan. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Milli Parklar ekiplerimize ve programa katılan tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.