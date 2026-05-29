82 Yaşında Sanat Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

82 Yaşında Sanat Tutkusu

82 Yaşında Sanat Tutkusu
29.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güliye Altındiş, 82 yaşında Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş ve sanat tutkusunu sürdürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki kadın, gençlik yıllarında başlayan dikiş ve sanat tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen Halk Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. 44 yaşındayken eşini kaybeden ve çocukları ile torunlarını büyüten yaşlı kadın, el emeği göz nuru eserleriyle hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Gençlik çağlarında merak sardığı dikiş dikme tutkusunu hayatın tüm zorluklarına rağmen kaybetmeyen Güliye Altındiş (82), eşinin vefatının ardından kendini çocuklarına ve torunlarına adadı. Ailesini yetiştirdikten sonra yarım kalan sanat aşkına geri dönen Altındiş, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara katılarak çiniden rölyefe, ebrudan yağlı boya resme kadar birçok branşta eser üretti. Hayata sanatla yeniden bağlandığını belirten azimli çınar, açtığı kişisel sergiyle de beğeniler topluyor.

"Gelinliğimi kendim diktim"

Gençlik çağında merak sardığı dikiş dikme tutkusuyla başlayan sanat aşkını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Altındiş, "16 yaşımda evlendim, gelinliğimi kendim dikmiştim, gelin tacımı da kendim yapmıştım. Ben sanatı çok seviyorum. Devamlı bir şeylerle uğraşıyorum. Evde bile kalsam yine bir şeyler yapıyorum" dedi.

Halk Eğitim Müdürlüğü'nün vesilesiyle kendisine kişisel sergi açıldığını belirten Altındiş, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Müdürümüz vefat etmeden benim için kurs açılmıştı. Çok güzel oldu. Çiniden rölyefe, ebrudan keçe sanatına, tüp vitrailden yağlı boya resimlere kadar birçok eserim sergilenmişti. Çok mutlu olmuştum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 82 Yaşında Sanat Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:15:50. #7.12#
SON DAKİKA: 82 Yaşında Sanat Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.