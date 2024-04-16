Sakarya\'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Sami Yıldız, 68 yıldır şimşir gereçleri üreterek geçimini sağlıyor

Yerel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Sami Yıldız, 68 yıldır az sayıda usta tarafından el emeğiyle yapılan ve coğrafi işarete kavuşan şimşir gereçleri üreterek geçimini sağlıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bin bir emekle az sayıda usta tarafından üretilen şimşir kaşık, bakteri üretmemenin yanı sıra besin değerini düşürmeme özellikleriyle biliniyor. Zamanın gözde meslekleri arasında olan kaşık oymacılığı günümüzde teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tuttu. Coğrafi işarete sahip olan kaşığın üretimi ise ustaların orman işletmelerinden aldıkları şimşir ağaçlarını kereste haline getirilmesi neticesiyle üretiliyor. Ağaçlar ıslatıldıktan sonra taslama nacağı ile ham odunlara kaşık taslağı veriliyor. Daha sonrasında kaşık keseri ile 'iğnek' adı verilen inceltme, oyma keseri ile 'keselleme' adı verilen oyma işlemlerinden geçen keresteler, 'kaşık bıçağı' adı verilen aparatla yontma yapılarak kaşık şekli veriliyor.

Şimşirden ürettiği gereçlerle 68 yıldır geçimini sağlıyor

Taraklı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Sami Yıldız ise 68 yıldır az sayıda usta tarafından el emeğiyle üretilen ve coğrafi işarete kavuşan şimşir gereçleri üreterek geçimini sağlıyor. İlçe meydanında derme çatma kurduğu tezgahta ürünlerine şekil veren Yıldız, faydalarının saymakla bitmediği gereçleri müşterilerine sunuyor. Şimşir gereçlerinin özellerinden söz eden Yıldız, "Yaşım 82 ve 14 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Evimde ham malzemeleri şekillendiriyorum buraya gelince de ince işçiliğini yaparak misafirlerimize ham satışını hem de tanıtımını yapıyorum. Şimşir kaşık içinde bakteri barındırmaz, dişlere sağlık veriyor. Bilhassa şimşir tarak, saça güç verip sedef hastalığını önlüyor. Kaşıkların fiyatı 20 liradan 200 liraya, tarakların fiyatı ise 100 ila 200 lira arasındadır. Şimşir taraklar doktorlar tarafından da tavsiye edilir. Bilhassa şimşir tarak bu yaştan sonra benim saçımı çıkardı ama ağacın kendisi değil suyu bu işlevi yaptı. Çocuk yaşımdan beri bu meslekte ev ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu meslekte daire veya farklı bir şeyler alacağım diye bir durum yok. Bu meslekte küçük bir düğün yaptık, oğlumu askere gönderdim" dedi. - SAKARYA