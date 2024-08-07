83 yaşındaki Hasan Çakmak hafızlık yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika
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83 yaşındaki Hasan Çakmak hafızlık yarışmasında ikinci oldu

83 yaşındaki Hasan Çakmak hafızlık yarışmasında ikinci oldu

Bayburt'un Akbulut köyünde yaşayan 83 yaşındaki Hasan Çakmak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafız Kal' isimli hafızlık yarışmasında bölge ikincisi oldu. Çakmak, gelecek sene yapılacak yarışmalarda birinci olmayı hedefliyor.

07.08.2024 09:44
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Bayburt'un Akbulut köyünde yaşayan 83 yaşındaki Hasan Çakmak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafız Kal' isimli hafızlık yarışmasında bölge ikincisi oldu. Küçük yaşta Kur'an-ı ezber yapan, hayatını namaz kılmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya, iyi işler yapmaya adayan Çakmak, yarışmaya 30 cüzden sorumlu olarak katıldı. Köyün imam hatibi Murat Adıgüzel'in yarışmaya katılması için destek verdiği, katkıda bulunduğu Çakmak ise yarışmadan ikincilik elde ederek, gençlere örnek oldu.

Daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak ve hafızlıklarının korunmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada derece elde eden Çakmak, gelecek sene yapılacak yarışmalarda birinci olmayı hedefliyor. Köyde vaktini camide namaz kılarak, Kur'an okuyarak geçiren Çakmak, köyde imam olmadığı zamanlarda cemaatin 5 vakit namazını kıldırıyor.

Yarışmada juri üyelerinin, komisyonun belirttiği yerleri heyecanlanmadan kolaylıkla okuduğunu ifade eden Çakmak, "Yarışmada hocalarımız bizi imtihana tabi tuttular. Burayı oku, şurayı oku dediler. Onlar dedi, biz okuduk. Bizim bildiğimiz yerden okutmadılar, onların dediği yerlerden okuduk. Yarışma sonunda da ikinci oldum. Benim için zor değildi, kolaydı" dedi. Muhabirin, "Bu yarışmaya bir daha katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Düşünürüm, beni yarışmaya yeniden alırsalar katılmayı düşünürüm. İkinci oldum 10 bin lira aldım, bir 10 bin lira daha alırım" diyerek cevap veren Çakmak, konuya şakayla yaklaştı.

"Hedefimde birincilik var"

İlk kez katıldığı yarışmada ikinci olan Çakmak, gelecek sene düzenlenecek olan yarışmada birinci olmayı hedeflediğini söyleyerek, "Bayburt birincisi, bölge ikincisi oldum. Hedefimde bölge birincisi olmak var. Seneye yarışmalarda birinci olmayı hedefliyorum. Kabul ederlerse, uygun görürlerse gelecek sene yarışmaya yine katılacağım" ifadelerini kullandı.

Köyün fahri imamı: 'Hasan Çakmak'

Yarışma sürecinde Çakmak'a İl Müftülüğünün yanı sıra destekte bulunan köyün imam hatibi Murat Adıgüzel, Çakmak'ın 9 yaşında hafızlığını tamamladığını vurguladı. Köyde bulunmadığı zamanlarda Çakmak'ın gönüllü olarak cemaate 5 vakit namazını kıldırdığını aktaran Adıgüzel, "Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşlara yönelik yaptığı Hafız Kal yarışmasına, hafızımız Hasan Çakmak'ı da müracaat ettirdik. Kendisi 9 yaşında Of ilçesinde, Mehmet Rüştü Aşıkkutlu hocadan hafızlığını tamamladı. O günden bugüne kadar hiçbir yerde görev yapmamıştır. Kendisi, köyümüzde imam olmadığı zaman köy camisinde devamlı görev yapan bir büyüğümüz, bir hafızımızdır. Hasan amcamız bu yarışmaya 30 cüzden sorumlu olarak katıldı, 30 cüzden sorumlu bir şekilde imtihana girdi. Erzincan'da düzenlenen yarışmada bölge ikinciliğini elde etti. Bayburt İl Müftümüz Bayram Danacı hocamızdan da plaketini aldı. Rabbim, ömrünün geri kalan dönemlerinde de Hasan amcaya köyümüze hizmet nasip eylesin" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 83 yaşındaki Hasan Çakmak hafızlık yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika

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