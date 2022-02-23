83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki - Son Dakika
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83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

23.02.2022 00:57
83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar mahallesindeki 83 yıllık caminin adının değişmesine cami cemaatinden tepki geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar mahallesindeki 83 yıllık caminin adının değişmesine cami cemaatinden tepki geldi.

Hisar mahallesinde bulunan Topeşe Camii adı ilçe müftülüğü tarafından Topbaş olarak değiştirildi. Yeni tabelanın takılmasının ardından cami cemaati huzursuz oldu. Camide ikindi namazı sonrasında duruma tepki gösteren Erol İndere, isminin değişmesine anlam veremediklerini söyledi. İndere, "Topbaş nereden çıktı. Müftülük tarafından getirilen tabela "Topbaş" yazıyor. Eski bakır levhada yazan ve en az 50 yıllık olan tabelada topeşe yazıyor. Caminin yanındaki çeşmenin adı Topeşe, sokağın adı Topeşe" dedi.

Bir diğer cemaat Ülfet Yıldız ise, 50 yıldır caminin adının Topeşe olarak bildiğini söyledi. Emekli imam İbrahim Atasever, çocukluğunun belirtilen camide geçtiğini ifade ederek, "Caminin adı hep Topeşe idi. Neden değişti anlayamadık" diye konuştu.

Caminin 1949 yılında yapıldığı 83 yıllık cami olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki - Son Dakika


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