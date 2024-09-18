85 Yaşındaki Mustafa Akbeniz'in Klasik Araba Sevdası - Son Dakika
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85 Yaşındaki Mustafa Akbeniz'in Klasik Araba Sevdası

85 Yaşındaki Mustafa Akbeniz\'in Klasik Araba Sevdası

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, 1973 model Cadillac Fletwood marka klasik arabasına büyük bir tutku ile bakıyor. Araba geçmişteki birçok projede yer aldı ve Akbeniz, bu arabasına gelen birçok satış teklifini reddetti.

18.09.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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Rize'de klasik araba sevdalısı olan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, 1973 model arabasına gözü gibi bakıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, çocukluk yıllarından itibaren kendisinde klasik araba sevdası başladı. Akbeniz, 2005 yılında 1973 Model Cadillac Fletwood marka aracı İstanbul'dan satın aldı. Aldığı bu klasik arabasına gözü gibi bakan Akbeniz, yıllarca bir çok araba değiştirmesine rağmen Cadillac'tan vazgeçemedi. 1986 yılında vizyona giren 'Tarzan Rıfkı' ve televizyon kanallarında yayınlanan 'Ezel' dizisinde de Akbeniz'in kullandığı bu araç yer aldı. Akbeniz, klasik arabasına gelen satış tekliflerinin hepsini reddetti.

"Bu araba için 3 tane araba teklif ettiler; Ben 5 tane istedim"

Aracı için gelen teklifleri reddettiğini belirten Mustafa Akbeniz, "Bu arabanın özelliği bir defa isminin bir şerefi var. ABD'nin bu modeldeki ilk ve son arabasıdır. Bu araba lüks arabadır. Bunu herkes kullanamaz. Bu arabayla gezilmez. Akaryakıtı fazladır. Resmi yerlere bu arabayla giderim. İstanbul'a bu arabayla gittim. Ben çok araba değiştim. Bu işe son olarak bu araba dedim. Bana bu araba için 3 tane araba teklif ettiler. Ben 5 tane istedim. Öyle anlaşamadık. Bu arabayı aldığım zaman 30 bin dolara almıştım. O zamanın parasıyla. Ben eski arabayı severim. Yeni arabayı fazla sevmem. Ben arabaya binmek istersem buna binerim. 50-60 tane araba elimden geldi geçti. Bu araba normalde garaj arabasıdır. Bu memleket rutubetli bir memleket. Bu araba özel arabadır. Park etmek için belediyeden özel yer istedim. Olmaz dediler" ifadelerini kullandı.

"Bu sevda dededen toruna geçiyor"

Klasik araba sevdasının dededen toruna geçtiğini ifade eden torun Musa Akbeniz ise " Kemal Sunal'ın 'Tarzan Rıfkı' projesinde yer aldı. Bir de 'Ezel' filminde Ramiz Karaeski'nin filminde oynadı bu araç. Biz de bu araca heves ettik. Dededen dolayı. Küçük araçlar hoşumuza gitmiyor. Bu araç diğer araçlara göre farkı oluyor. Araba çok rahat. Otobanda bu araba kendini süzüyor. Dededen de bize kalacak. Bizde bu arabayla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 85 Yaşındaki Mustafa Akbeniz'in Klasik Araba Sevdası - Son Dakika

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