86 Yaşındaki Çifte Yamaç Paraşütü Macerası - Son Dakika
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Yerel

86 Yaşındaki Çifte Yamaç Paraşütü Macerası

86 Yaşındaki Çifte Yamaç Paraşütü Macerası

Hollandalı çift, Fethiye Babadağ'da tandem yamaç paraşütü ile unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşadı.

23.09.2024 17:06
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Dünyanın en ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Fethiye Babadağ, bu kez 86 yaşındaki dede ve 81 yaşındaki ninenin heyecan dolu uçuşuna sahne oldu. Fethiye Ölüdeniz'e tatile gelen Hollandalı çift, Babadağ'dan tandem (ikili) yamaç paraşütü ile atlayış yaparak gökyüzünde unutulmaz anlar yaşadı.

Tatillerini Fethiye'de geçiren 86 yaşındaki Jan Dorser ve 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt, plajda güneşlenirken gökyüzündeki yamaç paraşütlerini görüp uçmaya karar verdi. Uçuş talebinde bulunan çift, gerekli brifingleri aldıktan sonra Babadağ teleferiği ile bin 700 metre pistine çıktı. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotları eşliğinde atlayış yapan Jan Dorser pilot Zafer Şekerci ile uçarken, Dirkje Blankvorrt ise pilot Tunahan Çelik ile gökyüzüne yükseldi. Yaklaşık yarım saat boyunca muhteşem Ölüdeniz manzarasının keyfini süren çift, sorunsuz bir inişle Belcekız Plajı'na indi.

Uçuş sonrası duygularını paylaşan çift, "İlk kez tatile geldiğimiz Fethiye Ölüdeniz'de gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce dayanamadık ve uçmaya karar verdik. Bu yaşta yamaç paraşütü yaparak büyük bir keyif yaşadık. Adeta adrenalin depoladık" dedi.

Hollandalı çift, bu heyecanı bir kez daha yaşamak için önümüzdeki yıl tekrar Fethiye'ye gelmeyi planladıklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 86 Yaşındaki Çifte Yamaç Paraşütü Macerası - Son Dakika

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