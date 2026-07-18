9. Mustafa Berkay Akbaş Turnuvası Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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9. Mustafa Berkay Akbaş Turnuvası Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

18.07.2026 12:27
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Sinop'ta düzenlenen turnuvada Efsane Demir, Mustafa Berkay Akbaş'ın ailesine portre hediye etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası'nın açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllar önce aynı turnuvada kendisi için uzatılan yardım elini unutmayan Efsane Demir, hazırladığı Mustafa Berkay Akbaş portresini Akbaş ailesine hediye etti.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde terör saldırısında hayatını kaybeden Sinoplu tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, Sinop'ta Barış Manço Parkı'nda yapılıyor.

Turnuvanın ikinci yılında şampiyon olan takımın kazandığı para ödülü, o dönem sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Efsane Demir'in ameliyat ve tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışlanmıştı. Bu yıl turnuvanın açılışına katılan Demir, hazırladığı özel portreyi Mustafa Berkay Akbaş'ın ailesine takdim etti.

Sağlığına kavuşmasının ardından hayatına kaldığı yerden devam ettiğini belirten Efsane Demir, turnuvanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Demir, "9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası'nda ben de bugüne özel hazırladığım bir tabloyla katkıda bulunmak istedim ve aileye hediye ettim. Turnuvanın ikinci yılında bana çok büyük destek olmuşlardı. O dönemde bir ameliyat süreci ve sağlık sorunları yaşıyordum. Turnuvayı kazanan arkadaşlarım, elde ettikleri para ödülünü tedavi sürecime destek olmak için bana bağışladı. O destek sayesinde sağlığıma kavuştum. Şimdi hayatıma kaldığım yerden devam edebiliyorum. Basketbol hayatımda çok şeyi değiştirdi. Berkay Akbaş da benim için her zaman çok özel bir yere sahip oldu. Bu nedenle bugün burada olup bu anlamlı turnuvaya katkı sunabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 9. Mustafa Berkay Akbaş Turnuvası Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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