İlkokul öğrencisi minik kız kitap yazdı
İlkokul öğrencisi minik kız kitap yazdı

16.05.2026 09:36  Güncelleme: 09:39
Konya'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Elif Liya Taşan, Japon kültürüne olan ilgisiyle 'Işık Japonya'da' adlı hikaye kitabını yazdı. Minik yazar, hedefinin Japonya'yı gezmek ve ünlü bir yazar olmak olduğunu söyledi.

Konya'da yaşayan 9 yaşındaki Elif Liya Taşan, okuduğu kitaplardaki anlamını bilmediği cümlelerden etkilenerek hayali olan yazarlığı küçük yaşta başarmak için çalışmaya başladı. Fikirlerini ailesiyle paylaşan Elif Liya, geçtiğimiz yıl henüz 2. sınıftayken "Işık Japonya'da" isimli kitabını kaleme aldı. Japon kültürüne olan ilgisini hikayeye dönüştüren Elif Liya'nın kitabı, kısa sürede çevresinden büyük ilgi gördü. Minik yazar, Japonya'ya gitmeyi istediği için araştırmalarını bu yönde geliştirerek hikayesini yazdığını anlattı. Elif Liya Taşan, okuduğu kitaplardaki cümlelerin kendisini çok meraklandırdığını belirterek, "Ben de kendime bir harita çizdim ve kitabı yazmaya başladım. Bu zamanda beni en çok etkileyen Japonya'nın gezilmesi gereken yerleriydi. Örneğin ben en çok Disneyland'a gitmeyi isterim. Çünkü oradaki aletler, oyuncaklar beni çok etkiledi. Bu hikaye kitabı Japonya'da gezilmesi gereken yerleri anlatıyor. Oyun oynamayı severim, gezmeyi de severim ama 7/24 oyun oynamak veya gezmek yerine daha çok kitaba da vaktimi ayırıyorum. Hedefim, ünlü bir yazar olmak ve bu zamanda ise derslerimde başarılı olmak. Hayallerim de bilgisayar mühendisliğini bitirmek, bilim insanı olmak ve Cumhurbaşkanı olmak. Valime ve Belediye Başkanıma kitabımı vermeyi çok isterim. Çünkü onlar belki okuyunca beni Japonya'ya götürebilirler. Japonya'ya gitmeyi gerçekten çok isterim" dedi.

"Başarı bence yaşa bakmıyor"

Çevresinden çocuklarının daha küçük olduğu eleştirisi aldıklarını anlatan anne eczacı Nurgül Delice Taşan, "Her zaman aktif bir çocuk. Kitaplarla, kalemlerle arası her zaman iyiydi. Hayal dünyası çok geniş bir çocuktur. Bir gün kitap yazacağını söyledi. Biraz ilerledikten sonra da baktım hem araştırıyor hem yazıyor. Ben de 'tamam anneciğim söz veriyorum bunu bastıralım' dedim o şekilde ilerledik. Duyduğum gurur ve mutluluğu kelimelerle ifade etmem çok zor. Sonuçta her çocuğun bir hayali var evet ama bu emekler bir kitaba dönüştü. Tabii ki çok gururlu ve mutluyuz. Çevremizden daha çok küçük, daha sonraya ertelenmesini söyleyenler oldu ama sonuçta desteklemek önemliydi. Destekledik ve başardı. Başarı bence yaşa bakmıyor" şeklinde konuştu.

Baba Ali Taşan ise "Bir gün akşam eve geldim Elif dedi ki, 'baba ben kitap yazmaya karar verdim'. Annesine çok teşekkür ederim bu süreçte. Annesi çocuklarım ikisi de dünyaya geldiğinden beri onlara hep kitap okur. Kitap alışkanlığını ondan kazandılar. Ben çok kitap okuyucusu bir ebeveyn değilim normalde ama bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Biz de yanında olduk, destek olduk. Bu süreçte daha küçük dediler, cümleleri tamamlayamaz şeklinde iletişim oldu ama biz her zaman yanında olduk. Önemli olan bu süreçte onun düşünceleriydi, yapmak istedikleriydi. Biz de anne ve baba olarak her zaman yanında olduk. Kitabını bastırdık, okulda söyleşi yapıldı. Çok gururluyum kelimelere de sığmıyor gerçekten" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

