9 Yaşındaki Hastaya Mitral Kapak Tamiri - Son Dakika
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Yerel

9 Yaşındaki Hastaya Mitral Kapak Tamiri

9 Yaşındaki Hastaya Mitral Kapak Tamiri

Erciyes Üniversitesi'nde 9 yaşındaki bir çocuğa başarılı mitral kapak tamir işlemi uygulandı.

18.04.2025 18:38
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından, 9 yaşında ileri mitral kapak yetmezliği olan hastaya uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemi ile hasta sağlığına kavuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen, mitral kapak tamiri yapılan hasta hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Rifat Özmen, "Toprak Mina isimli 9 yaşındaki hastamız bize Erciyes Üniversitesi çocuk kardiyoloji bilim dalı tarafından konsülte edildi. Hastamızın mitral kapağında geçirilmiş enfeksiyona ve kapak prolapsusuna bağlı ileri mitral kapak yetmezliğinin olması üzerine ameliyat kararı verdik. İlerleyen süreçte hastamız ameliyat hazırlıkları için yatırıldı. Mitral kapak yetmezliği için öncelikli olarak kapağın tamir edilmesi planlandı" dedi.

"Trianguler rezeksiyon ve neokord implantasyonu yapıldı"

Doç. Dr. Rifat Özmen, "Ameliyat sırasında mitral kapağın arka yaprakçığında enfeksiyona bağlı perforasyon olarak adlandırılan delinmiş olan bir alan olduğu tespit edildi ve bu alan trianguler rezeksiyonla çıkarıldı. Kesilmiş olan bölüm karşılıklı olarak dikildi. Kapaktaki prolapsusa sebep olan bölüme kapağın asıcı elamanı olan korda yapılarının fonksiyonunu gören özel bir malzeme ile neokord implantasyonu yapıldı. Son olarak da kapağın annulus bölgesinin sabitlemek için ring annüloplasti uygulaması yapıldı. Kalp kaçağının su testi ile kontrolünde kaçağının tamamen ortadan kalktığının görülmesi üzerine cerrahi işlem sonlandırıldı." ifadelerini kullandı.

"Mitral kapak tamiri sonrasında kalbin kasılma gücü korunmaktadır"

Mitral kapak yetmezliğinde; uygun olan hastalarda öncelikli önerilen tedavi yönteminin kapağın tamir edilmesinin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Rifat Özmen, "Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Tamir sayesinde hastaların sadece 3 ay gibi kısa bir süre varfarin kullanılası sonrası ilacın kesilmesi ile ömür boyu ilaç kullanılmasının önüne geçilmektedir. Yine bu hastaların varfarin kullanımına bağlı kanama problemleri de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu sayılan katlılarından daha önemlisi kalbin kasılma gücü korunmakta, uzun dönem hasta sağ kalıma olumlu katkıları olmakta, enfeksiyon gelişimine karşı kapak yapısı da korunmaktadır. Hastanın doğal kapağı korunduğu için kapakta pıhtı oluşma ihtimali ise oldukça azalmış oranlardadır. Mitral kapak tamiri her yaş ve cinsiyette tamire uygun hastalara önerilen öncelikli tedavi yöntemidir. Tıbbi kılavuzlar, eğer hastalar onarım için uygun özelliklere sahipse öncelikli olarak kapağın tamir edilmesini önermektedir" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde mitral kapak tamirinin rutin olarak yapıldığı belirli sayıdaki birkaç merkezden birisi konumundadır"

Özellikli bir işlem olması nedeniyle mitral kapak tamirinin ülkemizde belirli merkezlerde, bu iş için eğitim almış ekipler tarafından yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Rifat Özmen, "Bu anlamda da üniversite hastanemiz ülkemizde mitral kapak tamirinin rutin olarak yapıldığı belirli sayıdaki birkaç merkezden birisi konumundadır. Mitral kapağın tamir edilebilmesi ile hastamız varfarin kullanımına bağlı yan etkilerden korunmuş olacak, ilerleyen süreçte daha konforlu bir hayat geçirecektir" dedi.

Doç. Dr. Rifat Özmen, "Rutin mitral kapak tamiri uygulamalarımda bana destek olan üniversitemiz kardiyoloji anabilim dalına, çocuk kardiyoloji bilim dalına, Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı çalışma arkadaşlarıma, hastane yönetimimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ameliyat, Erciyes, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 9 Yaşındaki Hastaya Mitral Kapak Tamiri - Son Dakika

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