90 Yaşındaki Erhan Tonguç\'un Oğluyla Paylaştığı Görüntüler Takdirle Karşılandı

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Manisa'nın Soma ilçesinde, 90 yaşındaki babası Erhan Tonguç ile olan görüntülerini anı olması amacıyla sosyal medyada paylaşan Erkan Tonguç'un babasına olan davranışları ve tavrı, büyük beğeni kazanıp takdir gördü. Nurcan Zeyrek, Erkan Tonguç ve babası Erhan Tonguç'u ziyaret etti. Videodan çok etkilendiğini belirten Nurcan Zeyrek, Erhan Tonguç'a, "Senin o dik duruşun, yaşına rağmen güçlü duruşun beni o kadar etkiledi ki. Gelip elini öpmek istedim" dedi.

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Erhan Tonguç, "Belediye Başkanı'nın eşi beni ziyarete geliyor. O kadar mutluyum ki. Kızım yoktu benim, candan kızım oldu" diyerek Başkan Ferdi Zeyrek'i de evine davet etti.

Soma'da yaşayan esnaf Erkan Tonguç, 90 yaşındaki babası Erhan Tonguç'la yakından ilgilendiği görüntüleri anı olması amacıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler çok sayıda sosyal medya hesabında paylaşılıp yayıldı ve halktan büyük takdir gördü. Erkan Tonguç'un paylaştığı videoları izleyip çok etkilenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, farkındalık oluşturmak ve Erhan Tonguç ile tanışmak için Soma'ya gitti. İlk olarak Erkan Tonguç'u işyerinde ziyaret eden Nurcan Zeyrek'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Derya Hüner ile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Nurcan Zeyrek, "Video beni çok etkiledi. Benim babam da 70 yaşında. Onlar bizim dağımız, her şeyimiz" ifadelerini kullandı. Erkan Tonguç ise "Babam 90 yaşında. Bizim rutinimiz aslında, yaptığımız şeyler, ama anı kalmasını istedim. Anı kalsın diye paylaşmak istedim. Olumlu örnek olduğu için tabii ki mutlu oldum" dedi.

"Amcama gitmem, onun elini tutmam lazım"

Erhan Tonguç'u evinde ziyaret eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de selamlarını ileten Nurcan Zeyrek, "Sosyal medyada seni oğlunla gördüm. Senin o dik duruşun, yaşına rağmen güçlü duruşun, beni o kadar etkiledi ki. Benim babam da 70 yaşında. Aynı duruşu, iyi niyeti, sevgiyi gördüm. Hayırlı bir oğlun olduğu için, onu öyle yetiştirdiğin için çok etkilendim. Dedim ki amcama gitmem, onun elini tutmam lazım" ifadelerini kullandı.

"Soma'ya geldiğinde seni gözlerinden öpeceğim"

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Erhan Tonguç, "Beni ne kadar mutlu ettin biliyor musun? Belediye Başkanı'nın eşi beni ziyarete geliyor. O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah sizlere keder vermesin" diye konuştu. Başkan Ferdi Zeyrek'i de evine davet eden Tonguç, "Evladım, kızım geldi. Kızım yoktu benim, candan kızım oldu. Seni tebrik ederim. Belediye Başkanı halkın başkanıdır, millete hizmet eder. Soma'ya geldiğinde seni gözlerinden öpeceğim evladım. Buyur gel, her zaman beklerim" şeklinde konuştu. - MANİSA