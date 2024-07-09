91 yaşındaki Mehmet Amca: Uzun ömrüm doğal ürünlere borçlu - Son Dakika
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91 yaşındaki Mehmet Amca: Uzun ömrüm doğal ürünlere borçlu

91 yaşındaki Mehmet Amca: Uzun ömrüm doğal ürünlere borçlu

Kahramanmaraş'ta yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Amca, uzun ömrünü doğal ürünlere borçlu olduğunu belirtti. Margarin yağı yerine zeytinyağı tükettiğini ve doğal gıdalarla beslendiğini söyleyen Mehmet Amca, sabahları süt içtiğini ve pekmez yediğini ifade etti. Pehlivanlık yaptığı dönemlerde de güçlü hissettiğini ve askerde de sırtının yere gelmediğini belirten Mehmet Amca, uzun yaşamak isteyenlere süt içmelerini ve sağlıksız yağları tüketmemelerini tavsiye etti.

09.07.2024 10:30
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Kahramanmaraş'ta 91 yaşındaki Mehmet amca, uzun ömrünü doğal ürünlere borçlu olduğunu söyledi.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Söyler, "Bu yaşıma kadar doğal gıdalarla beslendim. Evimden margarini hep uzak tuttum. Sabahları süt içtim, pekmez yedim" ifadesini kullandı.

"Evime margarin yağını kesinlikle girdirmedim"

Uzun süre pehlivanlık yaptığını söyleyen Söyler, "Ben 91 yaşındayım. Bu yaşıma kadar margarin yağı tüketmedim. Zeytinyağı tükettim, bulgur pilavı yedim. Kendimi çok güçlü hissediyorum güçlü bir adamım. Ben uzun sürede pehlivanlık yaptım. Benim sırtımı kimse yere getiremedi. Askerde de 8 ay pehlivanlık yaptım. Askerde de benim sırtımı kimse yere getiremedi. Gücümle hala duruyorum. Ben sütlü kaymak, bulgur pilavı, halis mercimek çorbasıyla beslendim. Evime margarin yağını kesinlikle girdirmedim" dedi.

"Sabahları mutlaka süt içsinler"

Uzun yaşamak isteyenlere tavsiyeler veren Mehmet Söyler, "Sabahları mutlaka süt içsinler. Yemek yemeden önce mutlaka süt içsinler. Daha sonra pekmez ve tereyağı karıştırıp yedikten sonra işime bakarım. Hayat bu derim. Bu sağlıksız yabani yağları yemesinler. Topraklarına kendi elleriyle eksinler kendi elleriyle diksinler. Eğer hiç yoksa da evlerinin önüne iki kök zeytin diksinler. O zeytinler kendi evlerini besler. Yağını verir, zeytinini verir, turşuluğunu verir. Bu sağlıksız margarin yağları tüketmesinler. Ben annemin tek evladıyım. Bu zamana kadar benim yediğim içtiğim süt, kaymak ve davarların yağı başka bir şey yok" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 91 yaşındaki Mehmet Amca: Uzun ömrüm doğal ürünlere borçlu - Son Dakika

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