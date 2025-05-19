Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dört kuşak ailesiyle bir arada yaşayan ve verdiği röportajla örnek olan 99 yaşındaki Hulusi Mola, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ölmeden önce söylediği sözlerle sosyal medyada örnek olan Mola'nın vefatı yakınlarını yasa boğdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Hulusi Mola, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' çerçevesinde başlatılan "Aile Söyleşileri"ne katılarak verdiği mesajlarla örnek olmuştu. Kastamonu Valiliği koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Söyleşileri"ne konuk olan Mola, dört kuşağın bir arada yaşadığı ailesiyle ailenin önemini vurgulamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından rahatsızlanan 99 yaşındaki Hulusi Mola hayatını kaybetti. Rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Mola, yakınlarını yasa boğdu.

Mola'nın cenazesi Tosya Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi.

Aile Yılı röportajında geçmişe dair hatıralarını anlatan Hacı Hulusi Mola, geçimini kuşak satarak sağladığını ifade ederek, "Gençler kendi başlarına hareket ediyor. Laf söz dinlemiyorlar. Kendi başlarına gidiyorlar ama bizler öyle değildik. Dedem vardı, bizler dedemin sözünden çıkmazdık, bizler genç iken öyleydik" ifadelerine yer vermişti. - KASTAMONU