A Milli Futbol Takımı Çekya maçını Nevşehir\'de izleyenler coşkuyla kutladı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımının Çekya maçını Nevşehir Belediyesi'nin hazırladığı dev ekranda izleyen Nevşehirliler, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Belediye Başkanı Rasim Arı da vatandaşlarla birlikte milli takımın galibiyetini kutladı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan müsabaka için Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine dev ekran kuruldu. Müsabakayı izlemek için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlara burada Türk Bayrakları dağıtılarak gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Maç öncesinde alanı dolduran yüzlerce kişi, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ersin Tunç'un seslendirdiği türkülerle keyifli bir akşam yaşarken Tunç, konserde başta Nevşehir olmak üzere İç Anadolu bölgesinden seslendirdiği türkülerle vatandaşlara adeta bir müzik ziyafeti sundu. Konser sonrasında vatandaşlara hitap eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; "2 gündür şehirdeki var olan problemlere hızlı çözümler üretebilmek için Ankara'da kamp kurmuştuk. Çok farklı kimlikte, siyasi görüşte kişilerle bir araya geldim. Ankara'da hukukumuz olan her partiden dostlarla bir araya geldik. Şu anda Nevşehir bütün Ankara'da hatta bütün Türkiye'de konuşuluyor. Seçimlerden önce 'bu şehir iki tane netice ile karşı karşıya kalacak' demiştim. ya demokrasisine, kendi iradesine, kendi evladına sahip çıkan bir şehir olarak Türkiye'de gıpta ile bakılan bir şehir olacak, 'Nevşehirli ile uğraşılmazmış' denilecek ya da demokrasisine, kendi hakkına sahip çıkamayan bir şehir olarak anılacağını belirtmiştim. Şimdi tüm Türkiye Nevşehir'in nasıl tarih yazdığını konuşuyor. İyi ki sizin hizmetkarınız, iyi ki sizin bir ferdiniz, iyi ki sizin belediye başkanınızım. Bu unvanı, bu sıfatı, bu onuru başı dik, alnı açık bir şekilde bu şehir için Ankara'da herkese kafa tutacak iradeyi ve desteği bana verdiğiniz için hepinize şükranlarımı ve minnetlerimi arz ediyorum. Bugüne kadar asla bir kibrin içinde olmadım ve söz veriyorum bu tavırda beni kimse göremeyecek. Ben ismimim önündeki sıfata değil sizin kardeşliğinize, sizin ağabeyliğinize ve büyüklerimin evlatlığına talibim. Türkiye'de hiçbir siyasetçiye nasip olmayan bir sevgiyi bana verdiğiniz için ömrümün son nefesine kadar size ihanet etmeyecek ve sizi asla mahcup etmeyeceğim" dedi.

Konser programının ardından ise dev ekranda Türkiye-Çekya müsabakasını izleyen vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla Ay-Yıldızlı ekibe destekte bulundu. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan vatandaşlarla birlikte galibiyeti kutlayan Belediye Başkanı Arı, alana gelen Turk Riders Chopper Clup üyeleri ile birlikte motosiklete binerek Kayaşehir'de galibiyet turu attı. - NEVŞEHİR