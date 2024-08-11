Etrafı ormanlarla çevrili Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.
Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlarla doldu. Sıcak geçen yaz günlerinde temiz orman havası eşliğinde dinlenme fırsatı bulan tatilciler, piknik yaparak keyifli vakit geçirdi. Piknik ateşinin yasak olduğu Milli Park'a evlerinde hazırladıkları ürünlerle piknik yapan vatandaşlar, manzara dolu mekanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Göl çevresinde yürüyüş yaparak spor aktivitesi yapan vatandaşlar ise tatilin keyfini çıkardı. - BOLU
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