Abant Gölü'nde Şambralle Eğlence - Son Dakika
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Abant Gölü'nde Şambralle Eğlence

Tatilciler, Abant Gölü'nde şambrelle kayarak keyifli anlar yaşadı, kardan adam yaptılar.

04.03.2025 17:12
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Abant Gölü'nde tatilciler şambrelle kayarak eğlendi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler şambrelle kayarak eğlendi.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli parkta kar kalınlığı yer yer 10 santimetre olduğu gözlemlendi. Milli Park'ın yakınlarındaki bulunan Örencik Yaylası'nda köylüler tarafından yaklaşık 200 metre uzunluğunda kayak pisti oluşturdu. Tatilcilerin de ilgi odağı olan pistte, aileler şambrellerle kayarak eğlendi. Düşe kalka kayan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu. Eğlenceleri anlar yaşayan tatilciler aileleriyle birlikte kardan adam yapıp, kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Abant'a ailesiyle birlikte gelen Orhan Çavdar, kızıyla beraber şambrelle kayarak eğlendi. Çavdar, "Buraya Bolu'dan geldim. Kızımla birlikte Ramazan olmasına rağmen gelebildik çok şükür. Orucumuzu da tutuyoruz, kızımızı da gezdirdik. Kar azalmış ama Abant güzel. Güzel kayıyoruz" dedi.

Ayrıca, Abant Gölü'nün güzel manzarası dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abant Gölü'nde Şambralle Eğlence - Son Dakika

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